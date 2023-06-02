Сибирячка в декрете организовала спортивные тренировки для жителей микрорайона — истории новосибирских ЖК

Даже в новой роли Алена не представляла свою жизнь без спорта и уже через полгода после рождения малыша она взялась за тренировки, которые устраивала в своей квартире или во дворе на свежем воздухе.



По утрам жители жилмассива часто встречали ее на беговых дорожках в парке. Как призналась нам потом Алена, во время пробежки она часто встречала своих соседок — других девушек, которые, как и она, любили заниматься спортом, но тоже были в декрете.



Однажды Алена решила проводить занятия для молодых мам «Ясного берега» бесплатно. Она прекрасно знала, как тяжело привыкнуть к новой жизни в декрете и как важно следить за физической формой. Алена хотела помочь своим соседям сохранить душевное равновесие и здоровье.



Пару недель спустя Алена начала проводить первые занятия на спортивной площадке. Она была удивлена и рада, что не только молодые мамы, но и другие жители пришли на занятия. Но самое главное — Алена была счастлива видеть, как люди поддерживают друг друга и как хорошая организация и забота соседей могут создать действительно теплую и вдохновляющую атмосферу.

