Сибирячка в декрете организовала спортивные тренировки для жителей микрорайона — истории новосибирских ЖК

Дом — одно из важнейших мест для человека, поэтому люди тщательно выбирают место, в котором будут жить. Кому-то важна близость к центру, кому-то — инфраструктура внутри микрорайона, кому-то — планировки. Какими преимуществами ЖК привлекают новосибирцев, рассказываем в их историях.
По данным 2ГИС, в Новосибирске 473 новостройки — эти 10 жилых комплексов вошли в шорт-лист «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за один из них, и 5 июня победитель получит приз — специальную статуэтку, обозначающую народную любовь новосибирцев.
Экоквартал Flora&Fauna
— ООО «Сибирские Жилые Кварталы» — застройщик и девелопер экоквартала. Строительство мы начали в 2014 году.
Основатель и собственник компании Павел Шутов — бывший собственник компании «Инмарко». Идею создания экоквартала он привез из Европы. Однажды, катаясь на велосипеде, он заехал в живописное место в восточном районе Берлина — район Штралау, построенный по принципу нового урбанизма.
Этот же принцип нового урбанизма реализуется и в экоквартале, когда жилые дома переменной этажности органично вписываются в окружающий ландшафт, когда предпочтение отдается пешеходам и велосипедистам, а движение автомобилей на территории не предусмотрено.
Это жилой комплекс высокого уровня комфорта на берегу Оби в Заельцовском районе Новосибирска в 15 минутах от площади Калинина.
Жилой комплекс включает в себя 13 жилых домов, закрытую охраняемую территорию, движения автомобилей на которой не предусмотрено, машину можно оставить в подземном паркинге. Здесь 6 гектаров прогулочных и парковых зон, собственная набережная с променадом, кафе, магазин и фитнес-центр.
Архитектурная концепция разработана немецким бюро Koschani+Zimmer Architekten, реализуя европейский стиль жизни и концепцию гармоничного сочетания зданий с природой, сохранения целостности и экологии соснового бора. Внутри квартала расположены дома из темного кирпича, которые как бы растворяются среди вековых сосен. Дома на береговой линии, наоборот, из белого кирпича, что символизирует цвет песка на пляже.
Но это не только европейское архитектурное решение и красивые фасады, не только просторные планировки и панорамные окна с видами на макушки сосен, не просто жилье премиум-класса.
Здесь комфортно выходить на прогулку по лесу, ходить на рыбалку, устраивать пикник с семьей, заниматься спортом, бегать или кататься на лыжах. Одни готовятся к триатлону, другие катаются на сапах или квадроциклах, кто-то занимается йогой. Здесь не страшно отпускать ребенка во двор одного, ведь территория под охраной и видеонаблюдением и чужие попасть сюда не могут. Малыши с удовольствием бегают босиком — такое трудно представить в городских дворах.
Квартал становится всё более известным и за пределами Новосибирска. Наш житель в 2022 году установил флаг Flora&Fauna на вершине самой высокой точки мира — горе Эверест.
Микрорайон «Фламинго»
— Компания «Новосибирский квартал» была создана в 2008 году. Это был год глобального кризиса на рынке недвижимости, который повлек за собой массовые банкротства застройщиков и сокращение объемов строительства. Однако компания выстояла, выполнила планы развития и выработала ген «неубиваемости», который позволил эффективно преодолевать последующие периоды турбулентности.
15 лет компания работает на рынке и радует своих клиентов новыми жилыми комплексами. Флагманский проект компании — жилой комплекс «Фламинго». Понимая важность наших проектов для людей, мы обеспечиваем максимальное соответствие сроков строительства и дополнительный контроль качества работ.
Мы смогли достичь успеха благодаря нескольким факторам. Во-первых, мы всегда работаем на достижение высокого качества наших проектов и ориентируемся на потребности и пожелания наших клиентов. Знать свою целевую аудиторию чрезвычайно важно!
Во-вторых, мы отличаемся гибким и ответственным подходом к работе, что позволяет нам эффективно решать любые вопросы, возникающие в процессе строительства. Наконец, мы уделяем большое внимание контролю качества и сроков на каждом этапе проекта. Конечно, важным фактором успеха стала дружная и профессиональная команда, наши сотрудники — наша сила. Сегодня у нас работают более 500 человек.
Наши жилые комплексы строятся быстро и так же быстро раскупаются. Мы одна из тех компаний, сотрудники которых обожают свой продукт. Более 50% сотрудников живут в комплексах, построенных нами. Иногда мы смеемся, что никогда не уходим с работы, поскольку в планерку может перетечь обычная встреча с соседями в лифте.
Преимуществ у этого явления множество! В частности, мы всегда из первых уст знаем о проблемах и задачах по каждому комплексу, быстро устраняем их и именно поэтому у нас высокий индекс NPS (потребительской лояльности). Нас рекомендуют друзьям и родственникам, поскольку мы действительно строим дома, в которых хочется жить.
Город-парк «Ясный берег»
— Строительство микрорайона началось в апреле 2014 года на левом берегу реки Обь в районе Димитровского моста. На сегодня сдано 9 домов, в которых проживает более 6500 жителей, здесь невероятная атмосфера добрососедства, собственная набережная и большой парк, свой летний кинотеатр, самый волшебный каток в городе и атмосферные мероприятия во дворе каждые выходные. Концепция города-парка — это удобство расположения в 7 минутах от центра города и эмоции, которые дает жизнь в доме с собственным парком и набережной.
Мы расскажем историю нашей жительницы Алены. Она всегда была активным человеком. Много лет девушка профессионально занималась фитнес-тренерством в одном из спортивных клубов города, но ей пришлось отложить свою карьеру и начать новый этап в жизни, быть мамой.
Три года назад они вместе с мужем купили квартиру в одном из первых домов на «Ясном». Алена заметила, что соседи здесь очень дружелюбные и отзывчивые. Каждый раз, когда она выходила с ребенком на прогулку, кто-то из соседей обязательно заговаривал с ней. Алена быстро поняла, что здесь царит добрососедская атмосфера.
Даже в новой роли Алена не представляла свою жизнь без спорта и уже через полгода после рождения малыша она взялась за тренировки, которые устраивала в своей квартире или во дворе на свежем воздухе.
По утрам жители жилмассива часто встречали ее на беговых дорожках в парке. Как призналась нам потом Алена, во время пробежки она часто встречала своих соседок — других девушек, которые, как и она, любили заниматься спортом, но тоже были в декрете.
Однажды Алена решила проводить занятия для молодых мам «Ясного берега» бесплатно. Она прекрасно знала, как тяжело привыкнуть к новой жизни в декрете и как важно следить за физической формой. Алена хотела помочь своим соседям сохранить душевное равновесие и здоровье.
Пару недель спустя Алена начала проводить первые занятия на спортивной площадке. Она была удивлена и рада, что не только молодые мамы, но и другие жители пришли на занятия. Но самое главное — Алена была счастлива видеть, как люди поддерживают друг друга и как хорошая организация и забота соседей могут создать действительно теплую и вдохновляющую атмосферу.
Теперь Алена проводит занятия каждый летний сезон, может общаться с жителями, помогать им быть здоровыми и сплоченными. Ее занятия показали, что если у людей есть общие интересы, то это может создать действительно теплую и вдохновляющую атмосферу.
Благодаря Алене и ее инициативе жители стали еще более дружными и поддерживающими друг друга. Кто знает, может быть, кому-то из соседей понадобится помощь и кто-то из них сможет помочь — такова сила общей заинтересованности и взаимопомощи. Каждый наш житель практикует соседскую культуру, и это очень важно для поддержания доброй атмосферы в обществе.
Микрорайон «Европейский берег»
— В прошлом году новосибирский фотограф Никита Хнюнин, который часто с нами сотрудничает, рассказал про своего друга Александра и показал их съемку. У Никиты есть проект «Это живые фото», где он делится реальными, не глянцевыми историями своих знакомых и даже незнакомых людей. Александр после тяжелой аварии оказался в коляске и шесть лет был фактически заперт дома — пандусов в подъезде его квартиры в Бердске не было.
После переезда в «Евроберег» он стал выходить из дома и путешествовать по району ежедневно, среда здесь более дружелюбная к людям с различными возможностями. Мы вместе с НГС делали материал про новую жизнь Саши и Ксюши.
Перед интервью мы очень волновались. Наше представление о доступной среде, конечно же, не совсем такое, какое есть у Саши. И мы попросили его искренне поделиться замечаниями и предложениями о том, как сделать среду еще более дружелюбной — где нужны съезды, где есть трудности при движении на коляске, какие места ему полюбились для прогулок и работы и куда не получается проехать.
И тогда же мы впервые предложили ребятам не просто снимать квартиру, а стать резидентами «Евроберега» и поселиться здесь надолго. Спустя год ребята решились — «Брусника» выкупила у них старую квартиру в Бердске, и сумма за продажу стала первым взносом за новостройку. Теперь у Саши и Оксаны есть возможность смотреть на то, как строится их дом, и готовиться к переезду уже в собственные стены, а сдача дома намечена на 1-й квартал 2024 года.
Александр — активный участник жизни микрорайона. Он много работает: пишет для пабликов «Евроберега» и других медиа, снимает видео и фото, принимает участие в событиях района. Кажется, жизнь этой семьи изменилась к лучшему. И кажется, именно для этого мы работаем.
Квартал INFINITY
— Кто-то изучает историю, а кто-то ее создает! Как за 30 лет компания «Энергомонтаж» изменила жизнь горожан к лучшему? Ее история берет свое начало в 1989 году — это отправная точка для создания крупного строительного холдинга.
Главная наша миссия — менять жизни людей к лучшему, создавая комфортный и современный мир большого мегаполиса, в котором есть всё для счастья и развития.
Мы не смогли выделить какую-то одну историю, ведь у нас тысячи клиентов, чьи судьбы для нас кажутся прекрасными и удивительными.
Главное для нас — это улыбки, слова благодарности наших новоселов и детский смех, который слышен в каждом дворе наших жилых комплексов. Это то, что для нас действительно ценно! Ведь все мы как большая семья.
За 30 лет на строительном рынке Новосибирска мы построили и ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров. Это не только жилые дома, но и важная социальная инфраструктура — школы, детские сады, торговые центры, спортивные сооружения, поликлиника и православный храм!
«Родники» — место для души.
Жилой комплекс «Тайгинский парк»
— Это жилой комплекс в Калининском районе Новосибирска, в котором более 2,5 гектара отведено под парковую территорию.
Проект жилого комплекса представляет собой масштабную реновацию городской территории. Застройщик инвестирует в ее благоустройство более 200 млн рублей.
За несколько лет в локации на пересечении улиц Тайгинской, Рассветной и Красных Зорь появится современный парк, который будет доступен не только новоселам, но и всем горожанам. Место должно стать новой точкой притяжения в северной части города.
На территории разместятся уютные беседки с местами для барбекю, теннисный корт, сиреневый сад, пешеходный бульвар, набережная со смотровой площадкой и пирсом, а также кафе, уличный коворкинг, сцена для массовых мероприятий. В зимнее время у жителей появится собственный каток.
Работы на стройплощадке жилого комплекса с парком, набережной и озером стартовали осенью 2021 года. Сейчас первый дом уже готовится принять новоселов.
Дом
Концепцию ЖК и всё наполнение разработали в архитектурном бюро из Санкт-Петербурга. Одна из особенностей жилого комплекса — здесь представлены необычные планировочные решения, в том числе четырех- и пятикомнатных квартир. Поэтому квартиры в ЖК часто выбирают большие семьи. В квартирографии — семейные квартиры с гардеробными, мастер-спальнями, террасами, планировки с большими угловыми окнами — всего более 100 различных вариантов.
На сегодня уже порядка 700 семей стали нашими будущими жителями.
Одна из семей новоселов — семейная пара с четырьмя детьми — была приятно удивлена наличием в «Тайгинском парке» квартир с окнами в ванных комнатах. Такие необычные решения часто можно встретить в Северной столице. Но это всё еще довольно необычно для Новосибирска.
Оказалось, что большая ванная с окном, в которой можно любоваться видом, — давняя мечта многодетной матери. Решение о покупке было принято сразу после первой экскурсии. Совсем скоро новоселы получат ключи и будут наслаждаться жизнью в своем новом доме мечты, прогуливаться по пешеходному бульвару, устраивать семейные посиделки во дворе, приятно проводить время и дышать чистым воздухом.
Необычное панорамное остекление в квартирах ЖК часто становится причиной, по которой новосибирцы отдают предпочтение нашему ЖК. Так, наша покупательница Ольга поделилась фотографией с панорамным «небесным» видом. Такой приятный обзор открывается из многих квартир на верхних этажах.
Жилой комплекс «Легендарный-Северный»
— Общая территория комплекса — 215 гектаров. Первый этап — 35 гектаров,
Жилой комплекс «Матрешкин двор»
— ООО «Строительная компания «ВИРА-Строй» было создано в 2011 году для ведения строительства жилых многоквартирных домов в Новосибирске. Стремительно стартовав, всего за 2 года компания вышла на невероятный объем работ.
Всего с 2012 года были введены в эксплуатацию 50 домов, а это
Компания успешно работает, развивается и расширяет свое присутствие в других регионах СФО: в 2015 году стартовал проект ЖК «Матрешки» в Барнауле Алтайского края.
С декабря 2022 года амбассадором компании — человеком, который разделяет ее ценности, — является известный космонавт-испытатель и Герой России Сергей Рязанский.
Жилой комплекс «Галактика»
— ГК «СОЮЗ» строит в Новосибирске, Барнауле и Санкт-Петербурге. За 17 лет своего существования в Барнауле и 7 лет в Новосибирске группа компаний построила более 1,1 миллиона квадратных метров площадей, которые стали домом почти для
Мы постоянно задаемся вопросом: «Можно ли сделать еще лучше?» В этом работа наших инженеров, строителей на площадке, в любую погоду.
Лаконичный дизайн в сочетании с продуманными техническими решениями — вот стандарт наших проектов. Мы заботимся о чистоте, безопасности и функциональности подъездов. Благодаря витражному остеклению в наших квартирах много света. На первых этажах предусмотрены просторные помещения для колясок и велосипедов, в холле и коридорах приветливый дизайн. Простота навигации и неизменное качество — это наш девиз.
Мы уделяем внимание деталям. Планировки продуманы: спальная и гостиная зоны разделены, имеются квартиры с объединенной кухней-гостиной. Подготовка под чистовую отделку сократит затраты и время ремонта.
В топ-10 в номинации «Жилой комплекс года» вошел также микрорайон «Весенний».
Ранее мы рассказывали необычные истории новосибирских детских центров, которые тоже вошли в топ-100 Народной премии НГС.