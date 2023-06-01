Не работает почта ngs.ru? Объясняем, что нужно делать

Пользователи почты на домене ngs.ru столкнулись с проблемами при входе на нее. Объясняем, что делать.
Почта на домене ngs.ru сейчас не работает, но это не значит, что ваш аккаунт утерян. Есть два шага для решения вашей проблемы.
Первый — попробуйте зайти в почту через Яндекс.Почту. Для этого нужно вбить в поля ваш аккаунт и пароль. Если зайти не получилось, то тогда пишите на почту нашей технической поддержки — help@sholding.ru.
В конце мая стало известно, что учителя и воспитатели больше не будут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram.