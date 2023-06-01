В центре Новосибирска рано утром собралась толпа — что происходит

В центре Новосибирска, на площадке перед кинотеатром «Победа», сегодня,
Как рассказали на сайте «Сила России», на Ленина, 7 пройдет зарядка с чемпионами Александром Карелиным, Ириной Минх, Виктором Маркиным, Михаилом Алояном. Мероприятие продлится с 9 до 10 утра.
Спортивный марафон «Сила России» приурочен к Дню защиты детей и проходит по всей стране. В Новосибирской области в рамках акции пройдет 44 мероприятия.
В Новосибирске в честь Дня защиты детей в зоопарке сделали бесплатный вход для посетителей до