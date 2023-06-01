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В центре Новосибирска рано утром собралась толпа — что происходит

Марафон связан с Днем защиты детей

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Некоторые участники — в брендированных футболках

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В центре Новосибирска, на площадке перед кинотеатром «Победа», сегодня, 1 июня, собрались десятки людей. Они начали появляться около 8 утра.

Как рассказали на сайте «Сила России», на Ленина, 7 пройдет зарядка с чемпионами Александром Карелиным, Ириной Минх, Виктором Маркиным, Михаилом Алояном. Мероприятие продлится с 9 до 10 утра.

Спортивный марафон «Сила России» приурочен к Дню защиты детей и проходит по всей стране. В Новосибирской области в рамках акции пройдет 44 мероприятия.

В Новосибирске в честь Дня защиты детей в зоопарке сделали бесплатный вход для посетителей до 16 лет. Акция будет действовать с 11 до 13 часов.

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