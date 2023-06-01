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В зоопарке Новосибирска сделали бесплатный вход для детей — когда будет действовать акция

Сегодня в России празднуют День защиты детей

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На территории зоопарка будет концерт

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В Новосибирске сегодня, 1 июня, в Новосибирском зоопарке сделали бесплатный вход для детей до 16 лет в честь Дня защиты детей. Акция будет действовать с 11 до 13 часов.

Сегодня, как рассказали на сайте зоопарка им. Р. Шило, пройдет большой праздник. Посетителей ждут интересные локации, творческие мастер-классы, активные игры для детей и взрослых, конкурсы и подарки, экологические викторины.

В 19:00 в зоопарке выступит кавер-группа NEKiTAY.

Праздновать День защиты детей сегодня будут во всех парках города. На Михайловской набережной, как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, будет выступать городской детский сводный хор.

В июне Новосибирск празднует свое 130-летие. В честь этого мэрия города опубликовала все праздничные мероприятия, которые пройдут в июне. НГС собрал всю информацию о них в пяти карточках.

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