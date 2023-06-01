В зоопарке Новосибирска сделали бесплатный вход для детей — когда будет действовать акция

В Новосибирске сегодня, 1 июня, в Новосибирском зоопарке сделали бесплатный вход для детей до
Сегодня, как рассказали на сайте зоопарка им.
В 19:00 в зоопарке выступит кавер-группа NEKiTAY.
Праздновать День защиты детей сегодня будут во всех парках города. На Михайловской набережной, как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, будет выступать городской детский сводный хор.
В июне Новосибирск празднует свое 130-летие. В честь этого мэрия города опубликовала все праздничные мероприятия, которые пройдут в июне. НГС собрал всю информацию о них в пяти карточках.