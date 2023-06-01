«Воспитательный момент»: сибирячка хотела защитить болото и теперь должна добывающей компании 100 тысяч — ее имущество арестовали

Болото преткновения

Конфликт Анастасии Сергеевой и компании «Старица» начался в 2019 году: тогда предприятие, специализирующееся на разработке гравийных и песчаных карьеров, получило разрешение на работу в карьере «Кучино», располагающемся в районе Балластных переулков на левом берегу Оби.

Экоактивистка и другие общественники посчитали, что разработка карьера может оказаться, во-первых, опасной для местных жителей и их домов, а во-вторых, для уникального болота, на дне которого фактически и находилась часть месторождения песка. В апреле 2019-го активисты вышли на пикет против разработки «Кучино» и собрали более тысячи трехсот подписей за остановку работ.