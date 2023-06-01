«Воспитательный момент»: сибирячка хотела защитить болото и теперь должна добывающей компании 100 тысяч — ее имущество арестовали

Приставы арестовали имущество экоактивистки Анастасии Сергеевой — она выступала за остановку разработки карьера «Кучино» в Ленинском районе Новосибирска. Согласно решению суда, общественница должна была заплатить более 111 тысяч рублей компании «Старица», которая из-за действий Сергеевой и других активистов была вынуждена приостановить свою работу на песчаном карьере. Тем временем болото, за которое боролись активисты, фактически перестало существовать. Подробности — в материале НГС.
Болото преткновения
Конфликт Анастасии Сергеевой и компании «Старица» начался в 2019 году: тогда предприятие, специализирующееся на разработке гравийных и песчаных карьеров, получило разрешение на работу в карьере «Кучино», располагающемся в районе Балластных переулков на левом берегу Оби.
Экоактивистка и другие общественники посчитали, что разработка карьера может оказаться, во-первых, опасной для местных жителей и их домов, а во-вторых, для уникального болота, на дне которого фактически и находилась часть месторождения песка. В апреле 2019-го активисты вышли на пикет против разработки «Кучино» и собрали более тысячи трехсот подписей за остановку работ.
— Сюда на гнездование прилетают серые утки и кряквы, встречаются занесенные в Красную книгу России выпи, красноносый и белоглазый нырок, живут ондатры, приходят лоси, — объясняли активисты на пикете.
Впрочем, еще раньше недовольство жителей Балластных переулков вызвало то, что разработка карьера фактически перекрыла единственную дорогу, соединяющую дома в Балластных переулках с поликлиникой, школой, аптекой и почтой. В мэрии тогда ответили, что дорога существует только фактически, а юридически ее нет.
Если весной и летом 2019-го жители микрорайона выходили на мирные пикеты, осенью конфликт перешел в стадию активных действий. В октябре того же года едва не дошло до открытых столкновений: активисты начали дежурить по ночам, чтобы не пускать технику «Старицы» к болоту. В тот момент генеральный директор «Старицы» Константин Хоруженко обещал, что через три-четыре года жители сами порадуются, что болота больше нет.
— В результате нашей деятельности там образуется чистое озеро. На месте этой помойки с комарами, бытовым мусором, многолетними отложениями бытовых отходов — там будет чистое озеро <...> через четыре-пять лет. Разрабатывается этот участок недр, рекультивируются берега, и всё — мы уходим оттуда. Земля сдается назад мэрии, — уверял он.
По данным сервиса «Контур.Фокус», владельцами ООО «Старица» являются ЗАО «Регион Гидрострой», ЗАО «Сибгидромехстрой» (реестры акционеров обеих компаний в открытых источниках не указаны), а также Константин Хоруженко, который занимает пост генерального директора. На конец 2022 года деятельность «Старицы» была убыточной: выручка — 239,2 миллиона, чистый убыток — 20,3 миллиона рублей.
Стадия судов
Не решив, что будет с болотом, без посторонней помощи, экоактивисты и коммерсанты пошли в суд. Процессов фактически было два, и каждый состоял из двух этапов. Попытка оспорить выдачу «Старице» разрешение на разработку карьера провалилась уже в первой инстанции.
— Истцы заявляли, что при согласовании границ и лицензии на пользование недрами Минприроды не было учтено наличие жилой застройки и обязательные требования по санитарно-защитной зоне, что является незаконным, — рассказали в Управлении судебного департамента в Новосибирской области. — 8 марта 2020 года Колыванский районный суд отказал им в удовлетворении исковых требований к Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области о признании незаконной выдачи ООО «Старица» лицензии на пользование недрами — разработке песчаного карьера «Кучино» — горного отвода площадью 26,7 гектара.
Это решение Анастасия Сергеева и другие активисты попытались обжаловать, но Новосибирский областной суд оставил его в силе. Судебные издержки, по словам Анастасии Сергеевой, поровну легли на всех четверых истцов.
Второй иск активисты подали в Новосибирский районный суд, в качестве третьих лиц они привлекли жителей микрорайонов Левобережный и Балластный Карьер, посчитав, что пескодобывающая техника работает слишком шумно.
— Суд решением от 20 декабря 2020 приостановил работы ООО «Старица» на карьере «Кучино». Суд мотивировал решение выводами экспертов о том, что даже однократное (непостоянное) превышение уровня шума от работы на карьере нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, — рассказали в судебном департаменте, уточнив, что вынужденный простой продлился почти год.
15 ноября 2021 года это решение отменили в областном суде: новая экспертиза показала, что никакого превышения уровня шума нет.
— Когда проходила первая экспертиза, на карьере работали три единицы техники, когда проходила вторая — только две, — объяснила Анастасия Сергеева. — Насос по намыву песка работает, а экскаваторы — нет. Сейчас, например, работают пять единиц техники, и это очень шумно.
По словам женщины, вторая экспертиза проводилась по инициативе «Старицы». По данным суддепартамента — в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора, организованной по требованию самой Анастасии.
— После вступления решения суда в силу ООО «Старица» сделало заявление в СМИ, что не будет взыскивать с Анастасии Сергеевой сумму ущерба от приостановления деятельности по разработке карьера «Кучино», — отметили также в судебном департаменте.
В ведомстве добавили, что коммерсанты также решили не взыскивать деньги с Анастасии Сергеевой и за экспертизу, проведенную специалистами ботанического сада.
— Из-за заявлений экоактивистов о том, что на территории карьера коммерсанты уничтожают краснокнижные растения (девясил высокий, золототысячник красивый, ирис ложноаирный и др.) ООО «Старица» обратилось в Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, который сделал геоботаническое обследование территории участка «Месторождение Кучино» и не обнаружил на нем этих растений, — сообщили в судебном департаменте.
День сегодняшний
Платить Анастасии Сергеевой всё-таки пришлось, пусть и за другое. Новосибирский областной суд постановил, что Сергеева должна возместить ООО «Старица» 40 тысяч рублей, которые компания потратила на оплату юристов, а также расходы за назначенную судом экспертизу в размере 71 тысячи 801 рубля 83 копеек.
Безработная женщина выплатила лишь незначительную часть этой суммы. 31 мая в судебном департаменте рассказали, что приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий с домом и участком Анастасии Сергеевой.
— В случае непогашения должницей оставшейся суммы долга
Три другие активистки от своих требований в итоге отказались: как уверена Сергеева, на них надавили юристы «Старицы», напугавшие их тем, как много придется заплатить в случае неминуемого проигрыша.
В свою очередь, гендиректор «Старицы» Константин Хоруженко убежден, что прежние единомышленницы Анастасии, в отличие от нее, просто как следует разобрались в ситуации, и объяснил, почему компания требует деньги с общественницы, хотя ранее публично обещала этого не делать.
— У нас по большому счету суды обычно настроены независимо от справедливости происходящего вставать на сторону физического лица, а не компании. Мы это сполна прочувствовали на противостоянии с Сергеевой, поэтому считаем бесперспективным предъявлять ей какие-то суммы ущерба [от простоя техники]. Они слишком велики, чтобы взыскивать их с физического лица. Взыскание судебных издержек же можно назвать неким воспитательным моментом, — рассказал руководитель компании.
Озвучить размер убытков, которые понесла компания от простоя техники, по словам Константина Хоруженко, не получится: их можно подсчитывать разными способами и получать при этом разные суммы. Настоящее и будущее бывшего болота он при этом видит в достаточно радужных тонах.
— Мы заканчиваем превращать это болото в тот объект, который планировали. Это будет озеро с чистой водой, с пригодными для эксплуатации берегами. Думаю, нам осталось год-полтора, — предположил Константин Хоруженко. — С местными жителями мы в контакте и стараемся чутко и внимательно реагировать на какие-то неудобства, если мы их причиняем. Поддерживаем их чем можем, в том числе в плане содержания дорог.
Анастасия Сергеева с ним согласна — в той части, что болото, за которое боролись активисты, перестало существовать.
— В принципе, сейчас происходит практически то, чего мы и боялись. Болота уже нет, там озеро. Дамбу «Старица» отсыпала не сразу, и у некоторых домов фундаменты пошли трещинами, потом дамбу всё-таки сделали, и этот процесс остановился. Дороги, по которым ходит техника, они поливают водой, так что песок не летит, зато все дороги в непролазной грязи, — кратко охарактеризовала активистка жизнь после проигранных судов.
Она добавила, что намерена обжаловать решение об аресте своего дома и участка, так как всё же платила коммерсантам, пусть и небольшими траншами. Стоит ли продолжать борьбу с карьером и если да, за счет каких ресурсов это делать, она не понимает.
Ранее НГС писал о том, как верх-тулинцы протестуют против создания мусорного полигона вблизи села. Их доводы областные власти не слышат.