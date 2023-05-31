Бесплатные маршрутки на трех крупнейших кладбищах запустят в Новосибирске 3 июня

В Новосибирске на Троицу запустят бесплатные микроавтобусы, которые будут курсировать по территориям кладбищ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— 3 июня с 08:00 до 16:00 по главным дорогам крупных городских кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» будут курсировать бесплатные микроавтобусы, — пояснили в муниципалитете.
Также на выходные ограничат движение транспорта на кладбищах. Ограничение вводят ради безопасности православных, которые приедут помянуть родственников в праздник Троицы.
Как пояснили в муниципалитете, въезд запретят для всех автомобилей, кроме общественного транспорта, коммунальной техники и катафалков.
3 и 4 июня с 09:00 до 19:00 ограничат движения на следующих участках дорог:
- по территории общественного кладбища «Заельцовское» на Мочищенском шоссе, 5;
- по территории общественного кладбища «Гусинобродское» на Гусинобродском шоссе, 80;
- по территории общественного кладбища «Клещихинское» на ул. Хилокской, 11а;
- по проезжей части от дома
№ 7до дома № 9/1на ул. Малыгина.
В эти дни на кладбищах будут дежурить сотрудники МВД, медики скорой и спасатели. Для доставки горожан до кладбищ запустят дополнительные автобусы с площади Калинина и маршрутки с Золотой Нивы.
Ранее в Новосибирске на Радоницу, 25 апреля, также ограничивали движение транспорта на кладбищах.