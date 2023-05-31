Бесплатные маршрутки на трех крупнейших кладбищах запустят в Новосибирске 3 июня

В Новосибирске на Троицу запустят бесплатные микроавтобусы, которые будут курсировать по территориям кладбищ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.



— 3 июня с 08:00 до 16:00 по главным дорогам крупных городских кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» будут курсировать бесплатные микроавтобусы, — пояснили в муниципалитете.