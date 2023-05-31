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Бесплатные маршрутки на трех крупнейших кладбищах запустят в Новосибирске 3 июня

Это связано со Святой Троицей

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Въезд запретят для всех автомобилей, кроме общественного транспорта, коммунальной техники и катафалков

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В Новосибирске на Троицу запустят бесплатные микроавтобусы, которые будут курсировать по территориям кладбищ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— 3 июня с 08:00 до 16:00 по главным дорогам крупных городских кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» будут курсировать бесплатные микроавтобусы, — пояснили в муниципалитете.

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Также на выходные ограничат движение транспорта на кладбищах. Ограничение вводят ради безопасности православных, которые приедут помянуть родственников в праздник Троицы.

Как пояснили в муниципалитете, въезд запретят для всех автомобилей, кроме общественного транспорта, коммунальной техники и катафалков.

3 и 4 июня с 09:00 до 19:00 ограничат движения на следующих участках дорог:

  • по территории общественного кладбища «Заельцовское» на Мочищенском шоссе, 5;
  • по территории общественного кладбища «Гусинобродское» на Гусинобродском шоссе, 80;
  • по территории общественного кладбища «Клещихинское» на ул. Хилокской, 11а;
  • по проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на ул. Малыгина.

В эти дни на кладбищах будут дежурить сотрудники МВД, медики скорой и спасатели. Для доставки горожан до кладбищ запустят дополнительные автобусы с площади Калинина и маршрутки с Золотой Нивы.

Ранее в Новосибирске на Радоницу, 25 апреля, также ограничивали движение транспорта на кладбищах.

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