Клин истребителей пролетел над Новосибирском — завораживающее видео полета «Русских Витязей»

Над Новосибирском в аэропорту Толмачево пролетели семь истребителей. По ливрее самолетов можно определить, что это была авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».
В официальной группе «Русских Витязей» накануне была выложена карта перелета Москва — Лангкави (Малайзия). Новосибирские споттеры предположили, что истребители возвращаются по маршруту назад.
Читатель НГС успел снять на видео пролет истребителей.
Редакция НГС обратилась за комментариями в официальную группу «Русских Витязей» в соцсети «ВКонтакте», там подтвердили информацию, что самолеты возвращаются домой.
Сегодня стало известно, зачем самолет второй день кружит над центром Новосибирска.