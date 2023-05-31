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Клин истребителей пролетел над Новосибирском — завораживающее видео полета «Русских Витязей»

У самолетов узнаваемая ливрея

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Новосибирец успел снять самолеты

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Над Новосибирском в аэропорту Толмачево пролетели семь истребителей. По ливрее самолетов можно определить, что это была авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».

В официальной группе «Русских Витязей» накануне была выложена карта перелета Москва — Лангкави (Малайзия). Новосибирские споттеры предположили, что истребители возвращаются по маршруту назад.

Читатель НГС успел снять на видео пролет истребителей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Редакция НГС обратилась за комментариями в официальную группу «Русских Витязей» в соцсети «ВКонтакте», там подтвердили информацию, что самолеты возвращаются домой.

Сегодня стало известно, зачем самолет второй день кружит над центром Новосибирска.

СамолетРусские витязиИстребителиТолмачево
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