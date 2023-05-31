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Не отдавайте паспорт умершего: новосибирцам в десять раз чаще стали попадаться «черные ритуальщики»

Данные получены по обращениям на горячую линию

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В ИМИ предупредили, что нельзя отдавать паспорт умершего, а доставка тела — услуга бесплатная

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В Новосибирске за последний месяц в десять раз увеличилось количество потерпевших от «черных похоронных агентов». Об этом сообщает «Мемориальная служба ИМИ» со ссылкой на данные горячей линии.

По телефону 063 новосибирцы могут обратиться в круглосуточную справочную муниципального «Похоронного дома ИМИ».

— Когда умер родственник, человек звонит в полицию и скорую. Именно из этих источников может произойти утечка данных. В такие минуты, особенно в первые, близкий умершего находится в растерянности. Поэтому «черные агенты» стараются попасть в квартиру или позвонить как можно раньше, пока человек находится в состоянии, когда он не может понять, что делать, — цитирует пресс-служба компании генерального директора «Мемориальной службы ИМИ» Дмитрия Зверева.

Компания подала несколько заявлений в полицию и поделилась одной из историй.

— В ИМИ обратилась женщина, у которой умер отец. Полицейский, выписав, как она сказала, рапорт на судмедэкспертизу, дал ей номер телефона, по которому она и позвонила. Приехали, как сказала дочь ушедшего, какие-то частники, взяв паспорт умершего и 9 тысяч рублей за доставку в бюро судмедэкспертизы, — объяснили в компании.

В ИМИ предупредили, что нельзя отдавать паспорт умершего, а доставка тела — услуга бесплатная.

Информация об умерших покупается и продается в Новосибирске на потоке, остановить процесс не могут даже уголовные дела. Почему — разбирался корреспондент НГС.

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