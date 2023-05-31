Не отдавайте паспорт умершего: новосибирцам в десять раз чаще стали попадаться «черные ритуальщики»

По телефону 063 новосибирцы могут обратиться в круглосуточную справочную муниципального «Похоронного дома ИМИ».

— Когда умер родственник, человек звонит в полицию и скорую. Именно из этих источников может произойти утечка данных. В такие минуты, особенно в первые, близкий умершего находится в растерянности. Поэтому «черные агенты» стараются попасть в квартиру или позвонить как можно раньше, пока человек находится в состоянии, когда он не может понять, что делать, — цитирует пресс-служба компании генерального директора «Мемориальной службы ИМИ» Дмитрия Зверева.

