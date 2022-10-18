«Предлагают договор на похороны еще при жизни». Жителей Новосибирска атаковали нелегальные ритуальные агенты
Читатели НГС рассказали, что торговля информацией об умерших в городе поставлена на поток
Новосибирец похоронил двух бабушек в разных районах города и оба раза вслед за полицейскими и медиками в квартиру усопших сразу являлись агенты ритуальных агентств, оперативно узнавшие про смерть. В то же время в одном из домов управляющая компания разместила предупреждение о возможных визитах нелегальных похоронщиков. Информация об умерших покупается и продается в Новосибирске на потоке, остановить процесс не могут даже уголовные дела. Почему — разбирался корреспондент NGS Виктор Бобровников.
Бизнес на костях
Бабушка Владимира Власова шесть дней не дожила до 90 лет, ей стало плохо во время обеда с мужем. Она умерла до приезда скорой помощи.
— Бабушка скончалась. Дед позвонил — сообщил эту горестную весть. Я недалеко был, поехал к ним. Прибыл к дому, смотрю: стоит карета скорой и какой-то мужчина, как выяснилось впоследствии, — сотрудник ритуального агентства. Поднялся в квартиру, а как только медики и полицейские вышли, стучится этот агент, — вспоминает Владимир.
Власов искал в квартире какие-то документы, дверь незваному гостю открыл дедушка.
— Я краем уха слышу, о чем разговор, сразу вмешался. Со мной пришедший общался неохотно, главным образом на деда нацеливался. Не будь меня рядом, обработали бы старика. Это агент говорил довольно резко, а у меня было не то настроение, чтобы всё это выслушивать, чуть ли не пинками его выгнал за дверь, — говорит Власов.
Мужчина к тому дню уже знал, как нужно общаться с ритуальщиками, которые приходят без приглашения: в 2013-ом году он встречался с ними.
— У меня тогда умерла другая бабушка. Было всё то же самое: полицейский за дверь — тут же они стучатся, агенты. Тогда мы еще не очень понимали, как с ними обращаться. Развели тогда по полной: много лишних денег за всё отдали, в том числе и за похороны. Можно было дешевле найти услуги. Взяли нахрапом, можно сказать, — говорит Владимир.
Мужчина знает: когда умирает близкий человек, люди, особенно возрастные, не всегда способны адекватно оценить ситуацию. Им попросту не до этого.
В Центральном районе Новосибирска «черные ритуальщики» пришли к старушке, у которой умер муж, одновременно со скорой. Еще даже полицейские не подъехали, рассказал НГС на условиях анонимности старший по многоквартирному дому, куда нередко наведываются представители нелегального похоронного бизнеса.
— Самое интересное, что пришли сотрудники сразу нескольких ритуальных агентств. Чуть не устроили драку, когда делили «клиента». В итоге бабушку, которая хоронила мужа, «развели» на 110 тысяч рублей, то есть впарили услуги втридорога. Также ритуальщики ходят по квартирам, предлагая еще живым старикам или их родным заключить договора на похороны при жизни. Мы даже объявления в подъездах повесили, чтобы люди знали, что с ними не стоит иметь дел, — рассказывает старший по дому. Он просил опубликовать его рассказ анонимно, опасаясь мести похоронщиков.
Уголовные дела за торговлю смертью
Несмотря на то что информацией об умерших некие экстренные службы Новосибирска «торгуют» на системной основе (если верить рассказам читателей НГС), уголовные дела за это — явление довольное редкое. В 2018 году майора полиции Владимира Карпова приговорили к
Самым громким процессом стал суд над заведующим патолого-анатомическим отделением «Городская клиническая больница
По этому же уголовному делу проходил учредитель и в прошлом директор ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин. Суд назначил ему штраф 700 тысяч рублей. Гособвинение при этом требовало для Калюжина более жесткого наказания: лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа почти в 9 миллионов рублей.
По данным следствия, взятки Козяев получал и от конкурентов «Ритуального хозяйства» — похоронного дома «Некрополь». Его директора Сергея Якушина обвиняли в передаче
Почему ничего не меняется?
По мнению депутата горсовета Новосибирска, директора МУП «Похоронный дом ИМИ» Сергея Бондаренко, громкие приговоры за торговлю информацией об умерших принципиально ситуацию с незаконным оказанием похоронных услуг не изменили.
— Проблема не снята и не снималась, потому что никто не делал попыток особых. Не только в Новосибирске, в целом по стране. Здесь нужна системная борьба, тогда и будет результат, — заявил НГС Бондаренко.
Депутат также описал портрет среднестатистического «черного ритуальщика».
— Это всегда непрошенный гость. Если его попросить предъявить удостоверение или визитную карточку, он или не сделает этого, либо сделает крайне неохотно. Эти люди натасканы убеждать ошеломленных от утраты людей принимать их услуги по частям, они никогда не скажут итоговую цену сразу, даже если спросишь в лоб. Итоговый чек «черных ритуальщиков» всегда выше среднерыночного, ведь оплата за информацию о смерти тоже входит в прайс-лист, хотя в нем не указана, — добавил Бондаренко.
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