«Предлагают договор на похороны еще при жизни». Жителей Новосибирска атаковали нелегальные ритуальные агенты

— Я краем уха слышу, о чем разговор, сразу вмешался. Со мной пришедший общался неохотно, главным образом на деда нацеливался. Не будь меня рядом, обработали бы старика. Это агент говорил довольно резко, а у меня было не то настроение, чтобы всё это выслушивать, чуть ли не пинками его выгнал за дверь, — говорит Власов.



Мужчина к тому дню уже знал, как нужно общаться с ритуальщиками, которые приходят без приглашения: в 2013-ом году он встречался с ними.



— У меня тогда умерла другая бабушка. Было всё то же самое: полицейский за дверь — тут же они стучатся, агенты. Тогда мы еще не очень понимали, как с ними обращаться. Развели тогда по полной: много лишних денег за всё отдали, в том числе и за похороны. Можно было дешевле найти услуги. Взяли нахрапом, можно сказать, — говорит Владимир.

