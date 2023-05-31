Глава Краснозёрки после публикации НГС заявила об отправке гумпомощи для СВО и рассказала, на что потратили деньги

30 мая НГС рассказал о том, что жители Краснозёрского района возмутились ситуацией, когда собранная в феврале-марте 2023 года гуманитарная помощь хранилась на складе в местном ДК почти до конца мая. Редакция НГС отмечает, что целью данной публикации было информирование о сложившейся ситуации в Краснозёрском районе с целью осветить проблему и ускорить ее решение, так как гуманитарная помощь должна поступать по потребностям в срок, тем более если речь идет о сезонных вещах и продуктах. Глава района Оксана Семенова изначально проигнорировала все просьбы НГС объяснить ситуацию, о которой говорят жители. Сегодня, 31 мая , звонки и сообщения журналиста с просьбой дать более развернутый комментарий чиновница также оставила без ответа.