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Глава Краснозёрки после публикации НГС заявила об отправке гумпомощи для СВО и рассказала, на что потратили деньги

Оксана Семенова перечислила все товары, которые приобрели на собранные деньги, а также назвала причины задержки отправки

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Глава администрации Краснозёрского района Оксана Семенова рассказала, куда были потрачены деньги, собранные на закупку гуманитарной помощи для краснозерцев в зоне СВО

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Глава администрации Краснозёрского района Оксана Семенова сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» о собранной и отправленной гуманитарной помощи для краснозерцев — участников СВО. Пост на странице Семеновой опубликован 30 июня днем, после публикации НГС о том, что помощь пролежала три месяца, а отчета о том, как тратятся деньги, не было с марта и до 18 мая.

— Гуманитарная помощь по сформированным заявкам была готова к отправке в конце апреля, но в этот срок, согласно ранней договоренности, отправить груз не удалось. 28 апреля мы обратились за помощью по отправке груза в общественную организацию «Ассоциация "Интеграция"», которая совместно с депутатом Госдумы Аксененко А. С. помогла с отправкой, поставив нас в очередь на отправку. 23 мая вся гуманитарная помощь была направлена в Луганск, — рассказывает Оксана Семенова.

Глава Краснозёрки уточняет, что с момента объявления сбора было собрано 2 миллиона 758 тысяч 14 рублей. Большая часть потрачена на закупки необходимого, и на сегодняшний день на счете осталось 147 тысяч 146 рублей 48 копеек. Семенова также отметила, что цель этого сбора — именно адресная помощь краснозерцам, находящимся в зоне СВО, поэтому изучались индивидуальные потребности и заявки формировались именно исходя из этого.

Среди приобретенного имущества, по словам Семеновой, были 2 автомобиля УАЗ, 2 дизельных генератора, 2 антидроновых ружья, 16 тепловизоров, 2 ноутбука, 9 наборов автомобильных инструментов из 121 предмета, по 30 штук индивидуальных аптечек, сушилок для обуви, балаклав и дождевиков, 38 берцев, коробка медикаментов, 1 комплект тактического обмундирования и многое другое.

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Также глава указывает, что приезжающие отпускники с марта по май индивидуально на пункте сбора подбирали для себя всё необходимое. Таким образом с марта по май получили всё необходимое лично 13 участников СВО, приехавших в отпуск.

30 мая НГС рассказал о том, что жители Краснозёрского района возмутились ситуацией, когда собранная в феврале-марте 2023 года гуманитарная помощь хранилась на складе в местном ДК почти до конца мая. Редакция НГС отмечает, что целью данной публикации было информирование о сложившейся ситуации в Краснозёрском районе с целью осветить проблему и ускорить ее решение, так как гуманитарная помощь должна поступать по потребностям в срок, тем более если речь идет о сезонных вещах и продуктах. Глава района Оксана Семенова изначально проигнорировала все просьбы НГС объяснить ситуацию, о которой говорят жители. Сегодня, 31 мая, звонки и сообщения журналиста с просьбой дать более развернутый комментарий чиновница также оставила без ответа.

Краснозерский районГуманитарная помощь мобилизованнымСВОВКонтакте
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