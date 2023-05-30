«У каждого по перчатке»: новосибирцы устроили поединок на Ленина

Вечером 30 мая в Новосибирске группа молодых людей устроила поединок в боксерских перчатках в Железнодорожном районе города. По информации читателя НГС, инцидент произошел на улице Ленина. Поединок новосибирцев попал на видео.
— Всё было мирно, у каждого по перчатке, — сообщил читатель. — Биться можно было одной рукой, дружеский спарринг.
По информации читателя, новосибирцы находились вблизи здания
Отметим, в ночь с 28 на 29 мая в Искитиме толпа молодых людей избила 19-летнего парня. Новосибирец получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице, полицейские устанавливают личности участников конфликта.