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«У каждого по перчатке»: новосибирцы устроили поединок на Ленина

Инцидент попал на видео

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Вечером 30 мая в Новосибирске группа молодых людей устроила поединок в боксерских перчатках в Железнодорожном районе города. По информации читателя НГС, инцидент произошел на улице Ленина. Поединок новосибирцев попал на видео.

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Новосибирцы устроили тренировочный бой на парковке здания № 10 по улице Ленина

Видео: читатель НГС

— Всё было мирно, у каждого по перчатке, — сообщил читатель. — Биться можно было одной рукой, дружеский спарринг.

По информации читателя, новосибирцы находились вблизи здания № 10 по улице Ленина. По указанному адресу находится «Универсам».

Отметим, в ночь с 28 на 29 мая в Искитиме толпа молодых людей избила 19-летнего парня. Новосибирец получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице, полицейские устанавливают личности участников конфликта.

ПотасовкаУлица ЛенинаДрака
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