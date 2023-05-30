«Расцветай» на дроне: новосибирский застройщик готовит отряд операторов беспилотников для СВО

Новосибирский застройщик «Расцветай» создает отряд операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта. Информацию об этом сообщили НГС в пресс-службе группы компаний.
ГК «Расцветай» в июне планирует набрать инструкторов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Застройщик хочет закупить необходимые товары для обучения: компьютеры-симуляторы, дроны для тренировок и предоставит оборудованные аудитории.
В первой половине июля пройдет отбор в группу курсантов, которых застройщик экипирует за свой счет, предоставит амуницию, автомобили, оборудование и закупят дроны.
— В первых числах сентября первая группа подготовленных операторов отправится в зону соприкосновения на передовую, — сообщили в пресс-службе.
Компания «Расцветай» построила в Новосибирске несколько проектов, среди них «Расцветай на Гоголя», «Расцветай на Маркса» и «Расцветай на Ядринцевской». По данным сервиса «Контур.Фокус» компаниями с соответствующими названиями владеют Владислав Савельев 99,99% и Глеб Половников 0,01%.
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