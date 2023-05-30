freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 80.06
eur 85.90
Тема дняКуда полететь с детьми
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Расцветай» на дроне: новосибирский застройщик готовит отряд операторов беспилотников для СВО

В сентябре отряд хотят отправить на передовую

694

Специалистов планируют обучить

Поделиться

Новосибирский застройщик «Расцветай» создает отряд операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта. Информацию об этом сообщили НГС в пресс-службе группы компаний.

ГК «Расцветай» в июне планирует набрать инструкторов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Застройщик хочет закупить необходимые товары для обучения: компьютеры-симуляторы, дроны для тренировок и предоставит оборудованные аудитории.

В первой половине июля пройдет отбор в группу курсантов, которых застройщик экипирует за свой счет, предоставит амуницию, автомобили, оборудование и закупят дроны.

— В первых числах сентября первая группа подготовленных операторов отправится в зону соприкосновения на передовую, — сообщили в пресс-службе.

Компания «Расцветай» построила в Новосибирске несколько проектов, среди них «Расцветай на Гоголя», «Расцветай на Маркса» и «Расцветай на Ядринцевской». По данным сервиса «Контур.Фокус» компаниями с соответствующими названиями владеют Владислав Савельев 99,99% и Глеб Половников 0,01%.

Все новости о спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

РасцветайДроныОтряд
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter