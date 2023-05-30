Силовики появились возле завода химконцентратов в Новосибирске — что там происходит

В оперштабе просят жителей отнестись к их работе с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.



В марте силовики выстроились вдоль дорог в Краснообске. Там отрабатывали спецоперацию по ликвидации условных террористов, захвативших «объект образования».

