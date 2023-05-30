Силовики появились возле завода химконцентратов в Новосибирске — что там происходит

Полицейские в бронежилетах с оружием появились возле Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) в Калининском районе.
Очевидцы заметили силовиков и полицейскую технику на отрезке улицы Богдана Хмельницкого вдоль предприятия и до ТЦ «Колорлон». Бойцов выставили вдоль бетонного забора предприятия.
В пресс-службе ФСБ корреспонденту НГС сообщили, что появление силовиков связано с условным захватом завода.
— Проводятся плановые масштабные учения на предприятии по предотвращению террористического акта, — отметили в ведомстве.
В оперштабе просят жителей отнестись к их работе с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.
В марте силовики выстроились вдоль дорог в Краснообске. Там отрабатывали спецоперацию по ликвидации условных террористов, захвативших «объект образования».