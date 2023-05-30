freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 80.06
eur 85.90
Тема дняМать не уверена, что нашли тело ее сына
Все новости
Все новости

Силовики появились возле завода химконцентратов в Новосибирске — что там происходит

Бойцов выставили вдоль улицы Богдана Хмельницкого

1 332

Силовики устроили учения

Поделиться

Полицейские в бронежилетах с оружием появились возле Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) в Калининском районе.

Очевидцы заметили силовиков и полицейскую технику на отрезке улицы Богдана Хмельницкого вдоль предприятия и до ТЦ «Колорлон». Бойцов выставили вдоль бетонного забора предприятия.

В пресс-службе ФСБ корреспонденту НГС сообщили, что появление силовиков связано с условным захватом завода.

— Проводятся плановые масштабные учения на предприятии по предотвращению террористического акта, — отметили в ведомстве.

В оперштабе просят жителей отнестись к их работе с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

В марте силовики выстроились вдоль дорог в Краснообске. Там отрабатывали спецоперацию по ликвидации условных террористов, захвативших «объект образования».

По теме

УченияФСБНЗХКУлица Богдана Хмельницкого
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter