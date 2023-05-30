Доплата за срочность 10 тысяч: телохранители ищут работу в Новосибирске — как они выглядят и что предлагают

Помощь в любых вопросах

На портале Avito новосибирцы предлагают свои услуги по частной охране. Объявлений не много, и все они довольно однотипные.



— Телохранитель. Личная охрана, личный водитель. Помощь в решении тяжелых ситуаций, жизненных семейных проблем, взаимодействие с внутренними органами (прокуратурой, и т.д). Встреча, сопровождение вас и вашей семьи, ограждение и обеспечение вашей безопасности, сопровождение на сделках, участие на мероприятиях, поездки, — указал в своем объявлении о поиске работы новосибирец, представившийся Романом Стрельцовым.

