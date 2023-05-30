Доплата за срочность 10 тысяч: телохранители ищут работу в Новосибирске — как они выглядят и что предлагают

В Новосибирске свои услуги предлагают частные телохранители. Объявления о поиске клиентов они размещают на сайте Avito. Корреспондент НГС изучила необычные предложения на рынке труда.
Помощь в любых вопросах
На портале Avito новосибирцы предлагают свои услуги по частной охране. Объявлений не много, и все они довольно однотипные.
— Телохранитель. Личная охрана, личный водитель. Помощь в решении тяжелых ситуаций, жизненных семейных проблем, взаимодействие с внутренними органами (прокуратурой, и т.д). Встреча, сопровождение вас и вашей семьи, ограждение и обеспечение вашей безопасности, сопровождение на сделках, участие на мероприятиях, поездки, — указал в своем объявлении о поиске работы новосибирец, представившийся Романом Стрельцовым.
В объявлении указано, что минимальная цена услуги частного телохранителя — 1000 рублей. Предусмотрена доплата за срочность в размере 10 тысяч рублей. Также секьюрити уточнил свои параметры — рост 185, вес 115, возраст 32 года, а опыт в сфере — больше 10 лет. Кроме того, он обещает гарантию на работу. В объявлении указано, что работать будет слаженная команда, действующие бойцы спецподразделений. Под объявлением даже есть положительные отзывы. Некая Екатерина сообщает, что работа телохранителей ее устроила.
— Подход у ребят индивидуальный, что мне и нужно было. Спасибо за оперативную помощь. Исполнителя рекомендую, — пишет женщина.
На фотографиях в объявлении представлены брутальные мужчины с широкими плечами и огромными мускулами, напоминающие героев из боевиков. В разговоре с корреспондентом НГС автор объявления отказался что-либо рассказывать про необычную сферу деятельности, ссылаясь сначала на то, что не хочет этого делать, а позже — на сильную занятость. Мужчина пообещал обсудить с командой возможность рассказать о профессии.
Есть конкуренция
В городе удалось найти еще несколько объявлений аналогичного характера. Одно из них размещено некой Натальей. В объявлении размещены такие же фотографии, как и в предыдущем, что может свидетельствовать о том, что объявление разместил один человек. В этом предложении об услугах охраны указано, что минимальная стоимость работы — от 999 рублей.
Еще одно объявление на Avito о предоставлении услуг частной охраны опубликовал пользователь по имени Арэн. Он готов стать телохранителем или сотрудником личной безопасности.
— Опыт сопровождения и охраны известных личностей, а также деловых персон, охрaны концeртов и вечеринoк pазнoобрaзнoгo форматa, коpпоративныx мeропpиятий. Всеми необxoдимыми кaчecтвами для oтличногo выпoлнeния дaнной работы обладаю, — заявил мужчина.
Внешние параметры этого потенциального телохранителя тоже указаны — рост 165см, вес 70кг. Из достоинств указана презентабельная внешность и служба в горячей точке в элитных войсках, кроме того секьюрити сообщил, что он — мастер спорта по вольной борьбе и владеет оружием.
— Имеется огнестрельное оружие. Абсолютно толерантное отношение к охраняемому субъекту. Обучен работе в экстремальных ситуациях. Также имеются люди с большим опытом работы, — сообщил телохранитель.
Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до автора этого объявления.
Ранее НГС писал о жителе Новосибирска, который бросил всё, уехал в Бангладеш и стал зарабатывать много денег.