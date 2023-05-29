В Новосибирске ищут организатора концерта на День защиты детей — его проведут на Михайловской набережной

В техническом задании указано, что программу будут вести два человека — мужчина и женщина. На нем выступят вокальный профессиональный коллектив и два солиста. Кроме того, на площадке планируется присутствие дирижера, который будет руководить исполнением музыкального материала в день праздника. Специалист должен разучить композиции с детским хором и присутствовать на всех репетициях.

