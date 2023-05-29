В Новосибирске ищут организатора концерта на День защиты детей — его проведут на Михайловской набережной

В Новосибирске ищут подрядчика, который организует и проведет мероприятие в честь Международного дня защиты детей на Михайловской набережной. За оказание услуг готовы заплатить 300 тысяч рублей.
Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок, заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Мероприятие пройдет 1 июня с 12:00 до 16:00 часов на правом берегу города.
— От исполнителя требуется: организовать развлекательную часть мероприятия. Разработать сценарий, тайминг мероприятия, организовать работу администратора на площадке, — указано в документе. — Исполнитель должен подготовить и обеспечить выступление музыкальных, творческих коллективов на протяжении всей концертной программы.
В техническом задании указано, что программу будут вести два человека — мужчина и женщина. На нем выступят вокальный профессиональный коллектив и два солиста. Кроме того, на площадке планируется присутствие дирижера, который будет руководить исполнением музыкального материала в день праздника. Специалист должен разучить композиции с детским хором и присутствовать на всех репетициях.
— Исполнитель должен обеспечить написание нотного текста, понятного для исполнителя. Тональность согласовывается с дирижером и хоровыми коллективами. Количество не менее 8 партитур, — говорится в документе.
Кроме организации мероприятия «Городская дирекция творческих программ» объявила закупку услуг по техническому обеспечению концертной программы. Начальная цена выполнения работ составляет более 420 тысяч рублей.
Отметим, День защиты детей в Новосибирске отпразднуют на Михайловской набережной и в зоопарке. Мероприятия также проведут во всех парках города.