Контрактник вернулся из зоны СВО из-за ранения и погасил огромный долг по алиментам в Новосибирской области

Житель Карасука вернулся из зоны СВО и погасил более полумиллиона долга по алиментам. Об этом сообщает ГУФССП России по Новосибирской области.
У 35-летнего сибиряка трое детей. От первого брака —
— Были долги по алиментам — 540 тысяч и 200 тысяч рублей. Мужчина долгое время не платил алименты. Скрывался от судебных приставов. Периодически официально трудоустраивался, но удержанных денежных средств не хватало полностью погасить образовавшуюся за годы задолженность, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
В октябре 2022 года сибиряк по контракту отправился в зону СВО и сообщил об этом приставам.
— С того периода производились удержания денежных средств в счет погашения долга по алиментам. В мае он вернулся в отпуск после ранения и позвонил приставу-исполнителю сообщить о желании полностью погасить алиментный долг, — отметили в ведомстве.
Сибиряк в итоге погасил все долги.
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