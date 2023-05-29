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Контрактник вернулся из зоны СВО из-за ранения и погасил огромный долг по алиментам в Новосибирской области

Сумма составила более полумиллиона рублей

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В октябре прошлого года мужчина отправился в зону СВО

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Житель Карасука вернулся из зоны СВО и погасил более полумиллиона долга по алиментам. Об этом сообщает ГУФССП России по Новосибирской области.

У 35-летнего сибиряка трое детей. От первого брака — 14-летний сын, от второго — 12-летняя дочь и 6-летний сын.

— Были долги по алиментам — 540 тысяч и 200 тысяч рублей. Мужчина долгое время не платил алименты. Скрывался от судебных приставов. Периодически официально трудоустраивался, но удержанных денежных средств не хватало полностью погасить образовавшуюся за годы задолженность, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В октябре 2022 года сибиряк по контракту отправился в зону СВО и сообщил об этом приставам.

— С того периода производились удержания денежных средств в счет погашения долга по алиментам. В мае он вернулся в отпуск после ранения и позвонил приставу-исполнителю сообщить о желании полностью погасить алиментный долг, — отметили в ведомстве.

Сибиряк в итоге погасил все долги.

Ранее мы собрали истории женщин, которые рассказали, сколько им пришлось вынести, чтобы получать по 3–5 тысяч рублей алиментов. В подборке есть и история от ребенка, которому отец отказался помогать.

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