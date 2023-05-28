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«У людей техника погорела»: упавший тополь перекрыл улицу в Октябрьском районе и обесточил несколько домов

Жители говорят, что находятся без света, а обрыв проводов повредил бытовую технику

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В аварийной службе НГС заверили, что разбираются в ситуации

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Вечером 27 мая тополь упал на проезжую часть улицы 40 лет Октября, перегородив проезжую часть и обесточив несколько домов. Об этом НГС рассказа жительница барака на Панфиловцев, 65 на условиях анонимности.

— Здоровенный тополь упал через дорогу от нашего дома, порвал провода. Мы с 20:00 сидим без света, у многих сгорела техника: телевизор, бойлер, холодильник. Проезжая часть перегорожена, службы не реагируют: ни в 051, ни в управляющей компании нет реакции несколько часов, — сообщила НГС женщина.

Сервисы «Яндекс.Пробки» и «2ГИС» по состоянию на полночь показывают улицу Панфиловцев красным цветом: автомобили стоят в пробке.

В службе 051 заверили НГС, что на место выехал разбираться ответственный за район.

Ранее овчарку убило током из-за обрыва ЛЭП в СНТ под Новосибирском.

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