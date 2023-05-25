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Толпа с флагами собралась рядом с театром «Глобус» — что там происходит

По словам очевидцев, собралось свыше 20 человек

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Собрание попало в объектив камеры

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Жители Новосибирска вечером 25 мая заметили толпу людей с флагами, которая собралась у театра «Глобус». Как уточнил читатель НГС, перед входом в театр стояло более 20 человек.

Как сообщили НГС в пресс-службе НГУЭУ, рядом с театром прошла общевузовская репетиция студенческих отрядов.

— Это общевузовская репетиция открытия трудового сезона студенческих отрядов Новосибирской области, в которой приняли участие студенты НГУЭУ, — пояснили в университете.

Ранее в Новосибирске огромная очередь собралась у музея «Галерея времени» на Мочищенском шоссе. По словам очевидцев, перед входом в музей стояло около 100 человек.

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