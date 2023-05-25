Толпа с флагами собралась рядом с театром «Глобус» — что там происходит

Жители Новосибирска вечером 25 мая заметили толпу людей с флагами, которая собралась у театра «Глобус». Как уточнил читатель НГС, перед входом в театр стояло более 20 человек.
Как сообщили НГС в пресс-службе НГУЭУ, рядом с театром прошла общевузовская репетиция студенческих отрядов.
— Это общевузовская репетиция открытия трудового сезона студенческих отрядов Новосибирской области, в которой приняли участие студенты НГУЭУ, — пояснили в университете.
Ранее в Новосибирске огромная очередь собралась у музея «Галерея времени» на Мочищенском шоссе. По словам очевидцев, перед входом в музей стояло около 100 человек.