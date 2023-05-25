Права на использование 34 озер в Новосибирской области выставили на торги — сколько за них просят

В Новосибирской области выставили на торги право пользования 34 озерами. Общая начальная сумма всех лотов составила более миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».
На сайте торгов разместили 34 озера, право на пользование рыболовными участками планируют продать на 25 лет. На объектах, согласно документам, можно проводить мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации.
Мелиорация — мероприятия, направленные на улучшение условий жизни прудовой рыбы и улучшение условий эксплуатации рыбоводных прудов, об этом говорится в Федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
В число выставленных на торги озер входят: Киргинцево, Стеклянное, Карбалык, Майорское, Большое Песчаное и другие. Начальная цена за водные объекты начинается почти от 9 тысяч рублей за озеро Карган в Каргатском районе до почти 270 тысяч рублей за озеро Сарыбалык в Здвинском районе.
Заявки принимают до 7 июня, а итоги подведут 22 июня.
Недавно в Новосибирске выставили на торги две причальные стенки и причал хозфекальных стоков в поселке Кудряши.