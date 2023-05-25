«Заезжают пустые грузовики, а уезжают полные»: с пляжа «Бумеранг» начали вывозить песок — кому он помешал

Новосибирские спасатели объяснили, зачем грузовики вывозят песок с косы на пляже в ОбьГЭС. Оказалось, что их действия продиктованы требованиями безопасности, а песок направляют на другие общественные пляжи.
Недавно житель ОбьГЭС Алексей Томилин стал свидетелем вывоза песка с муниципальной спасательной станции у пляжа «Бумеранг» в Новосибирске. Своими наблюдениями он поделился с редакцией НГС.
— В понедельник, 22 мая, это началось и длится несколько дней. Прихожу на пляж и вижу, как на территорию спасательной станции заезжают пустые грузовики, а уезжают груженные песком. Его соскребают с косы. Помогите узнать, что конкретно происходит там, — обратился к редакции Томилин.
Спасательная станция принадлежит МУК Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты». Директор организации пояснил НГС, что песка накопилось слишком много и от излишков нужно избавиться в целях безопасности.
— В связи со сложными гидрометеорологическими условиями в осенний период 2022 года в районе причала, где швартуются спасательные плавсредства, было намыто большое количество песка, который ограничивает возможности использования причала. В рамках подготовки к спасательному сезону проводятся дноуглубительные работы с вывозом песка на муниципальные пляжи. Там отсыпаются каменистые поверхности для уменьшения рисков травм отдыхающих горожан, — сообщил НГС директор МУК Анатолий Кашанин.
Первые массовые прогулки на пляж новосибирцы начали