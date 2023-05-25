Кто на свете всех кривее? Как выглядят популярные новосибирские лестницы — составляем народный антирейтинг

Опасная лестница, ведущая с улицы Восход на платформу станции Речной вокзал, за последние полгода стала отлично известна даже тем новосибирцам, которые не пользуются ни электричками, ни городским транспортом вообще. Спуск, который не могут отремонтировать уже больше полугода, сегодня настоящий, хоть и грустный символ «комфортной» городской среды. При этом другие городские лестницы, которые находятся в таком же, а подчас еще худшем состоянии, на фоне этого социального мема незаслуженно находятся в тени. Журналисты НГС собрали десятки гневных писем горожан и прогулялись по городу, чтобы узнать, где можно сломать ноги, задохнуться от вони и навсегда потерять веру в то, что Новосибирск — третий город России.
Будущее лестницы на Речном
Чемпион по количеству жалоб — лестница, ведущая с улицы Зыряновской к железнодорожной станции Новосибирск-Южный. Это следующая остановка электричек в сторону Искитима и Кузбасса от Речного вокзала и наглядное свидетельство того, что ждет пассажиров, которые привыкли выходить на Речном, если ремонт остановится.
— Проход перекрыли весной прошлого года, как раз перед дачным сезоном, — написал читатель НГС Юрий. — Просто поставили бетонные плиты и сверху, и снизу, а ремонт так и не начали. Раньше мы здесь ходили с оглядкой, с осторожностью, а теперь пройти можно только в обход. Я пенсионер, и с сумками идти 800 метров — для меня существенный крюк.
— Была лестница, а стала помойка, — негодует сибирячка Вера Кузнецова, которая тоже посчитала перекрытую лестницу к Новосибирску-Южному худшей в городе. — Да, ходить там было опасно, но теперь там смесь общественного туалета и рюмочной, потому что при желании перелезть через ограду всё равно можно. Ремонта уже никто не ждет, так хоть бы огородили получше, чтобы мусор не долетал.
Перекрыли лестницу, кстати, не зря. То, что она в аварийном состоянии, видно невооруженным глазом. На одном из пролетов, например, провалилась ровно половина ступеньки, остальные крошатся. Ходить здесь опасно даже солнечным майским днем, зимой же спуститься с такой лестницы можно задорно, очень быстро и не без вреда для здоровья. Другое дело, что перекрытием дело и ограничилось.
— Вот это прикол, — удивляется мужчина с коробкой, который явно бывает на Южном нечасто.
Впрочем, как настоящий русский человек он не теряется и тут же находит два обломка бетона, сложенные один на другой возле перил. Эта импровизированная ступенька — явное свидетельство того, что перекрытой лестницей пользуются и по прямому назначению.
Для тех, кто к таким акробатическим трюкам не готов, есть другая лестница, покороче и поновее, но дальше от удобного пути. Правда, и она не в идеальном состоянии: ступеньки здесь тоже выкрашиваются.
— Зимой здесь наледь чистят, но не до асфальта, ходить опасно, — говорит новосибирец Олег, которого журналисты ловят буквально на ступеньках. — И многие, бабушки особенно, жалуются, что ходить здесь неудобно.
В октябре 2022 года, по данным «Ведомостей Новосибирской области», Анатолий Локоть пообещал решить вопрос с перекрытой аварийной лестницей к станции «в ближайшее время». Похоже, оно не наступило до сих пор.
Ступени в ад
Поспорить с предыдущей лестницей за первое место в позорном рейтинге явно могут спуски с Димитровского моста на улицу Фабричную. Ими приходится пользоваться новосибирцам, которые закупаются в «Леруа Мерлен» и при этом не имеют собственной машины.
— Это не лестница, а настоящий спуск в ад, — написал читатель НГС Никита. — Ступени наклонены вниз, зимой их чистят раз в неделю. Бетон разрушается, торчит «сраматура». Очень хотелось бы посмотреть, как по этой лестнице спускается наш Анатолий Евгеньевич.
По состоянию эти пролеты очень похожи на те, что ведут к Новосибирску-Южному: бетон крошится, обнажает арматуру, в одном месте ступенька и вовсе провалилась, и многочисленные пешеходы обходят опасное место у самых перил. Разница у лестниц небольшая: мусора чуть поменьше, да нет крепкого духа мочи. Впрочем, этому приятному факту есть простое объяснение: место здесь открытое, от людей не спрячешься.
— По шкале от 0 до 10 я бы оценила эту лестницу на -5, — смеется сибирячка Евгения, которую журналисты ловят у подножия опасного спуска. — За мои 49 лет я не помню ни одного ремонта этой лестницы и ни разу не слышала, чтобы ее собирались ремонтировать.
Холмистая Богаткова
— Езжайте на Бориса Богаткова, — написал читатель НГС Андрей Михайлов. — Там каждая вторая лестница круче, грязнее и страшнее лестницы на Речном.
Окрестности станции метро «Золотая Нива» в читательских письмах тоже фигурируют нередко, но это и неудивительно: из-за рельефа бетонные и металлические лестницы здесь по одной в каждом дворе. При этом пролеты, которые поднимаются непосредственно с улицы, часто находятся в достойном состоянии, но несколько заслуженных претендентов на место в антирейтинге журналисты всё же нашли.
— Это она недавно сыпаться начала, а вообще хорошая лестница, меня устраивает, — защищает пролеты возле дома на Богаткова, 213 жительница района Валентина Андреевна. — И зимой по ней ходить можно, ее хорошо чистят. Такой хороший дворник: в шесть утра смотрю, а он уже убирает.
Правда, хорошая лестница немного крошится и осыпается, но на контрасте с предыдущими номинантами выглядит и вправду достойно. Неподалеку от нее — высоченный, крутой, узкий и заваленный мусором спуск, у которого вдобавок нет перил. По словам местного жителя, который любуется транспортной артерией наверху крутой лестницы, здесь никто не ходит — поблизости хватает лестниц получше.
Во дворах картина хуже, мы даже нашли истинное новосибирское комбо: ветшающая лестница, справа от нее — стихийная помойка, а слева — крутой утоптанный скат, который зимой наверняка превращается в веселый детский аттракцион.
Три года переписки
Эта небольшая лесенка в микрорайоне Горский выглядит даже мило: ну подумаешь, нижняя ступенька немного «устала и прилегла». Но не спешите выкидывать этот спуск из нашего хит-парада. У лестницы, вернее, у регулярно ходящего по ней новосибирца
Он обращался в муниципалитет трижды. В 2020 году ему ответили, что администрация Ленинского района разделяет обеспокоенность жителей микрорайона Горский по поводу состояния лестницы, но денег на ремонт именно ее нет.
— Администрация района планировала провести ремонт данной лестницы в 2020 году, но в связи с ограниченным бюджетным финансированием работ реестр ведется по приоритетности (состояние, трафик людей и др.), а также по виду работ: текущий или капитальный ремонт. Выполнить ремонт всех лестниц, в том числе лестницы, указанной в обращении, в один рабочий сезон не представилось возможным, — указано в ответе мэрии Новосибирска. — Ремонт лестницы запланирован на 2021 год, при условии достаточного бюджетного финансирования.
Похоже, финансирование оказалось недостаточным: в 2021 году Александр снова написал чиновникам о том, что небольшой пролет по-прежнему нуждается в ремонте, и получил ответ, что осенью того же года лестницу починят, если хватит финансирования.
Выждав для верности год, но так и не дождавшись ремонта, новосибирец обратился уже в прокуратуру Ленинского района. Его жалобу перенаправили в мэрию, и Александр узнал, что лесенку возле его дома постигла та же судьба, что и опасную лестницу на Речном вокзале.
— Администрацией Ленинского района города Новосибирска был заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ по ремонту лестничного спуска. Однако подрядная организация в установленные сроки не приступила к выполнению ремонтных работ, в связи с чем контракт был расторгнут, — написали чиновники. — В свою очередь, администрация Ленинского района города Новосибирска решает вопрос о заключении нового контракта с подрядной организацией на выполнение ремонтных работ лестничного спуска.
В четвертый раз Александр решил, что вернее будет написать на НГС.
Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о планах муниципалитета на ремонт всех упомянутых в тексте городских лестниц, а также о том, сколько городских лестниц хотят привести в порядок в 2023 году.
Тем временем чиновники ищут нового подрядчика, готового отремонтировать ставшую знаменитой лестницу на Речном вокзале. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подчиненным привести ее в порядок ко Дню города, но в приложенных к заявке на проведение аукциона документах указан дедлайн до конца 2023 года.