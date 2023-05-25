Кто на свете всех кривее? Как выглядят популярные новосибирские лестницы — составляем народный антирейтинг

— Проход перекрыли весной прошлого года, как раз перед дачным сезоном, — написал читатель НГС Юрий. — Просто поставили бетонные плиты и сверху, и снизу, а ремонт так и не начали. Раньше мы здесь ходили с оглядкой, с осторожностью, а теперь пройти можно только в обход. Я пенсионер, и с сумками идти 800 метров — для меня существенный крюк.



— Была лестница, а стала помойка, — негодует сибирячка Вера Кузнецова, которая тоже посчитала перекрытую лестницу к Новосибирску-Южному худшей в городе. — Да, ходить там было опасно, но теперь там смесь общественного туалета и рюмочной, потому что при желании перелезть через ограду всё равно можно. Ремонта уже никто не ждет, так хоть бы огородили получше, чтобы мусор не долетал.