В аэропорту Толмачево больше суток ждут прибытия рейса из Норильска

В Новосибирске более чем на сутки задерживается прибытие самолета из Норильска. Рейс 5304 авиакомпании S7 Airlines должен был прибыть в аэропорт Толмачево еще днем 22 мая, но расчетное время прилета самолета изменили на вторую половину следующего дня.
Соответствующая информация размещена в онлайн-табло аэропорта Толмачево. Отмечается, что прибытие авиарейса было назначено на 11:45 22 мая. Из-за изменения расчетного времени посадку самолета перенесли на 21:30 23 мая.
Кроме S7 5304, в Новосибирске задерживается прибытие рейса S7 5302 из Норильска. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в Толмачево в 11:45 23 мая. Расчетное время прибытия рейса изменили на 22:00 23 мая.
НГС обратился в пресс-службу авиакомпании c просьбой прокомментировать ситуацию. Отметим, накануне в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщали о задержке авиарейсов из аэропорта Норильска из-за неблагоприятных погодных условий.
1 мая самолет S7 не смог с первой попытки приземлиться в аэропорту Толмачево. На взлетно-посадочной полосе находилась собака.