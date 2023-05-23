В аэропорту Толмачево больше суток ждут прибытия рейса из Норильска

В Новосибирске более чем на сутки задерживается прибытие самолета из Норильска. Рейс 5304 авиакомпании S7 Airlines должен был прибыть в аэропорт Толмачево еще днем 22 мая, но расчетное время прилета самолета изменили на вторую половину следующего дня.

