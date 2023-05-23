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В аэропорту Толмачево больше суток ждут прибытия рейса из Норильска

Самолет должен был прилететь в Новосибирск днем 22 мая

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Рейс 5304 авиакомпании S7 Airlines должен был прибыть в аэропорт Толмачево днем 22 мая

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В Новосибирске более чем на сутки задерживается прибытие самолета из Норильска. Рейс 5304 авиакомпании S7 Airlines должен был прибыть в аэропорт Толмачево еще днем 22 мая, но расчетное время прилета самолета изменили на вторую половину следующего дня.

Соответствующая информация размещена на сайте аэропорта Толмачево

Соответствующая информация размещена на сайте аэропорта Толмачево

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Соответствующая информация размещена в онлайн-табло аэропорта Толмачево. Отмечается, что прибытие авиарейса было назначено на 11:45 22 мая. Из-за изменения расчетного времени посадку самолета перенесли на 21:30 23 мая.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали о задержке авиарейсов из аэропорта Норильска из-за неблагоприятных погодных условий

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали о задержке авиарейсов из аэропорта Норильска из-за неблагоприятных погодных условий

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Кроме S7 5304, в Новосибирске задерживается прибытие рейса S7 5302 из Норильска. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в Толмачево в 11:45 23 мая. Расчетное время прибытия рейса изменили на 22:00 23 мая.

НГС обратился в пресс-службу авиакомпании c просьбой прокомментировать ситуацию. Отметим, накануне в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщали о задержке авиарейсов из аэропорта Норильска из-за неблагоприятных погодных условий.

1 мая самолет S7 не смог с первой попытки приземлиться в аэропорту Толмачево. На взлетно-посадочной полосе находилась собака.

Обновлено.

В пресс-службе аэропорта Толмачево НГС подтвердили данные о том, что задержка прибытия рейса произошла по метеоусловиям. На сайте аэропорта указано, что самолет уже прилетел в Новосибирск.

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