Красивые девушки и винтажные авто: новосибирцы устроили фотосессию с редкими машинами

В музее «Гараж Ретро54» на Ночь музеев 20 мая собрались десятки новосибирцев. Люди фотографировались с винтажными авто и слушали живую музыку.
Мероприятие, которое организовали на Ночь музеев, посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на красивые авто на его снимках — такие редко встретишь на улицах города.
НГС собрал всё самое интересное о Ночи музеев в Новосибирске в онлайн-трансляции. Посмотрите, что происходило в Музее смерти, Краеведческом музее и на других площадках города.