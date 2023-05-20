freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняКаким знакам зодиака повезет в июне
Все новости
Все новости

Красивые девушки и винтажные авто: новосибирцы устроили фотосессию с редкими машинами

В музее с советскими автомобилями собрались десятки посетителей

504

Посетители устроили фотосессию с ретроавтомобилями

Поделиться

В музее «Гараж Ретро54» на Ночь музеев 20 мая собрались десятки новосибирцев. Люди фотографировались с винтажными авто и слушали живую музыку.

Мероприятие, которое организовали на Ночь музеев, посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на красивые авто на его снимках — такие редко встретишь на улицах города.

На выставке представлены не только настоящие машины, но и их миниатюрные модели

На выставке представлены не только настоящие машины, но и их миниатюрные модели

Поделиться

Посетители могли увидеть автомобиль «Победа»

Посетители могли увидеть автомобиль «Победа»

Поделиться

В коллекции музея есть более 20 машин

В коллекции музея есть более 20 машин

Поделиться

На выставке также встречается спецтехника

На выставке также встречается спецтехника

Поделиться

Посетительницы пришли на мероприятие в ретрообразах...

Посетительницы пришли на мероприятие в ретрообразах...

Поделиться

...и делали много селфи

...и делали много селфи

Поделиться

У советских автомобилей особая атмосфера

У советских автомобилей особая атмосфера

Поделиться

Посмотрите на эту «Волгу» — автомобиль выглядит очень элегантно, несмотря на возраст

Посмотрите на эту «Волгу» — автомобиль выглядит очень элегантно, несмотря на возраст

Поделиться

В музее можно было послушать живую музыку

В музее можно было послушать живую музыку

Поделиться

Девушки удивляли своими нарядами

Девушки удивляли своими нарядами

Поделиться

И танцевали рядом с музыкантами

И танцевали рядом с музыкантами

Поделиться

НГС собрал всё самое интересное о Ночи музеев в Новосибирске в онлайн-трансляции. Посмотрите, что происходило в Музее смерти, Краеведческом музее и на других площадках города.

По теме

НовосибирскНочь музеевМузейРетроМашины
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter