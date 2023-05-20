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«Боялась упасть в обморок»: сотни людей собрались в новосибирском Музее смерти — что огорчило посетителей

Из-за толпы услышать лекцию экскурсовода очень трудно

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Сегодня в зале очень многолюдно

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Сотни людей пришли в новосибирский Музей смерти на акцию «Ночь музеев» 20 мая. Как сообщила корреспондент НГС Алена Золотухина, многометровая очередь выстроилась перед входом в музей. В самом здании также многолюдно.

— В музее нереальное количество людей, боялась упасть в обморок, так как внутри музея очень душно, рассматривать экспонаты сложно. В музее были экскурсии, но что-либо услышать было невозможно, так как очень много людей, все ходят, толкаются, — рассказал Алена Золотухина.

Как отметила корреспондент, многие посетители оделись в готическом стиле, чтобы соответствовать интерьеру музея.

НГС собирает всё самое интересное о Ночи музеев в онлайн-трансляции. Наши корреспонденты уже побывали в Музее секса, Музее смерти и на других площадках.

Ночь музеевМузей смертиОчередьТолпа
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