«Боялась упасть в обморок»: сотни людей собрались в новосибирском Музее смерти — что огорчило посетителей

Сотни людей пришли в новосибирский Музей смерти на акцию «Ночь музеев» 20 мая. Как сообщила корреспондент НГС Алена Золотухина, многометровая очередь выстроилась перед входом в музей. В самом здании также многолюдно.
— В музее нереальное количество людей, боялась упасть в обморок, так как внутри музея очень душно, рассматривать экспонаты сложно. В музее были экскурсии, но что-либо услышать было невозможно, так как очень много людей, все ходят, толкаются, — рассказал Алена Золотухина.
Как отметила корреспондент, многие посетители оделись в готическом стиле, чтобы соответствовать интерьеру музея.
НГС собирает всё самое интересное о Ночи музеев в онлайн-трансляции. Наши корреспонденты уже побывали в Музее секса, Музее смерти и на других площадках.