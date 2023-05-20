Выдает ошибку: приложение 2ГИС исчезло из Google Play — объясняем, как его скачать

Приложение 2ГИС исчезло из Google Play. В пресс-службе новосибирской компании объяснили, что происходит.
Корреспонденты НГС проверили, действительно ли приложение с адресами и маршрутами пропало. При поиске в Google Play 2ГИС всплыло сообщение: «что-то пошло не так», а также появилась просьба попробовать еще раз и повторить попытку.
При этом из всплывающего меню предлагается выбрать либо приложение «2gis map», либо «2гис бета». В пресс-службе компании НГС пояснили, что нужно делать в этой ситуации и какое приложение скачивать.
2ГИС — известная новосибирская компания. Юридическое лицо — ООО «ДубльГИС». В июне 2020 года ее основатель миллиардер Александр Сысоев продал компанию О2О — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. Выручка компании за 2022 год, по данным «Контур.Фокуса», составила 7,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,4 миллиарда рублей.
— 2ГИС сейчас недоступен в Google Play, но, если приложение было установлено на Android раньше, оно продолжит работать, а данные будут обновляться каждый день. Кроме того, в приложении по-прежнему можно скачивать любые города, — сообщила НГС сотрудник пресс-службы 2ГИС Наталья Тютюникова.
Версию 2ГИС для системы Android можно бесплатно скачать с сайта 2ГИС и в магазинах приложений. В компании добавили, что 2ГИС beta — идентичное основному (удаленному) по функциям приложение. Его создали для тестирования новых возможностей.
А еще в компании напомнили, что для пользователей айфонов приложение тоже доступно, его вернули в апреле 2023 года.
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