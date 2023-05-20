Выдает ошибку: приложение 2ГИС исчезло из Google Play — объясняем, как его скачать

Приложение 2ГИС исчезло из Google Play. В пресс-службе новосибирской компании объяснили, что происходит.



Корреспонденты НГС проверили, действительно ли приложение с адресами и маршрутами пропало. При поиске в Google Play 2ГИС всплыло сообщение: «что-то пошло не так», а также появилась просьба попробовать еще раз и повторить попытку.