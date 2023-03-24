Пропали приложения банков: как выкручиваются владельцы айфонов — шесть лайфхаков

Считается, что российский финтех — один из лучших в мире. Мало в какой стране люди могут так легко и просто управлять своими деньгами через экран смартфона. Однако практически все фичи банковских приложений базируются на западных решениях, и в этом их уязвимость. За последний год клиенты крупнейших банков страны лишились возможности скачивать привычные программы на айфон. Если вы в числе 25 миллионов любителей «яблочной» техники и теперь с трудом пробиваетесь в личный кабинет банка, читайте, как решается проблема.
Очередная волна санкций смела с виртуальной полки AppStore приложения десятка российских банков. Пострадали обычные люди, которые когда-то отдали сердечко компании Apple. Установленные на смартфон приложения работают, но как долго это продлится — вопрос.
Зарубежные интернет-браузеры, такие как Google Chrome, Safari или Edge, также перестали открывать многие сайты, в том числе личные кабинеты банков. Эти браузеры отозвали у сайтов крупных российских банков международные сертификаты безопасности. Даже самый надежный сайт априори считается вредоносным.
Впрочем, россияне адаптируются — это делает и государство, и бизнес, и простые пользователи.
Компании, у которых перестали работать приложения в IOS, совершенствуют веб-интерфейсы, чтобы мобильные версии сайтов стали удобнее. И вместо привычной иконки приложения в смартфонах всё чаще маячат ярлычки с переходом на мобильную версию портала. Международные сертификаты безопасности сменились национальными с поддержкой в российских «Яндекс.Браузере» и «Атоме». Взамен Apple Pay люди освоили систему быстрых платежей, а некоторые предпочли вернуться к пластиковым банковским картам.
Шесть простых рекомендаций помогут пользователям устройств Apple сохранить онлайн-доступ к личному кабинету своего банка и уверенно чувствовать себя в новом мире, где в AppStore есть не всё, что хочется.
Храните приложение как зеницу ока
Первое и главное правило — не удаляйте приложение со смартфона. Если его нет в магазине, то скачать заново вы его больше не сможете. Зато появится соблазн довериться интернет-умельцам, которые обещают «все починить и вернуть». Часто это мошенники. Ни в коем случае не передавайте пароль от банковского приложения и доступы к личному кабинету.
Отключите обновления и автоматическую выгрузку
Зайдите в настройки своего iPhone и запретите системе без вашего ведома обновлять и сгружать драгоценное банковское приложение. Автоматическая выгрузка неиспользуемых приложений, конечно, экономит память устройства, но если слить в облако Apple то, что удалено из AppStore, загрузить это обратно не получится. Как отключить эти функции, расскажет интернет — в Сети есть масса безопасных инструкций. Кстати, на сайтах многих банков вы теперь тоже можете найти такую информацию.
Познакомьтесь ближе с российскими браузерами
Подойдет тот же «Яндекс.Браузер». Установите его и на смартфон, и на компьютер. Лишним точно не будет. И у вас точно не будет проблем с быстрым доступом к личному кабинету любого банка, ведь отечественные браузеры поддерживают национальные сертификаты безопасности. Чтобы нужная иконка всегда была под рукой, добавьте сайт вашего банка на панель быстрого доступа на главном экране.
Подпишитесь на официальный Telegram-канал банка
Топовые банки, такие как Сбер, Альфа-Банк или ВТБ, активно коммуницируют с пользователями в «телеге». Банковский Telegram можно использовать как надежный и оперативный источник информации. Всегда можно получить экстренную помощь, если возникла проблема с приложением и личным кабинетом.
Решение для продвинутых: поставить сертификаты безопасности Минцифры
Подобный апгрейд требует серьезных скиллов и займет немало времени. Сертификат безопасности прописывается прямо в операционную систему устройства — и она начинает доверять ему по умолчанию. Интернет-банкинг становится таким же доступным, как раньше, ведь иностранные браузеры больше не блокируют доступы на сайты. Но лучше не лезть в настройки девайсов, если недостаточно опыта или знаний.
Дайте шанс Android
Оптимальным решением будет завести резервный смартфон или планшет на операционке Android. Вы избавитесь от необходимости пользоваться только одним магазином. Если «яблочная» продукция воспринимает исключительно AppStore, то владельцы андроидов могут качать приложения банков как из фирменного магазина Google Play, так и из других источников. Чтобы не рисковать, выбирайте официальные ресурсы.