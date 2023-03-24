Пропали приложения банков: как выкручиваются владельцы айфонов — шесть лайфхаков

Очередная волна санкций смела с виртуальной полки AppStore приложения десятка российских банков. Пострадали обычные люди, которые когда-то отдали сердечко компании Apple. Установленные на смартфон приложения работают, но как долго это продлится — вопрос.



Зарубежные интернет-браузеры, такие как Google Chrome, Safari или Edge, также перестали открывать многие сайты, в том числе личные кабинеты банков. Эти браузеры отозвали у сайтов крупных российских банков международные сертификаты безопасности. Даже самый надежный сайт априори считается вредоносным.

