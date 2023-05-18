freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 80.76
eur 87.57
Тема дняНе дождались кухни за 80 тысяч
Все новости
Все новости

Просто розовый экран: приложение доставки «Самокат» перестало работать у новосибирцев

Сбой заметили в обеденное время

326

«Самокат» занимается доставкой еды и продуктов

Поделиться

Жители Новосибирска в четверг, 18 мая, заметили сбои в работе приложения по доставки еды «Самокат». Сбой заметили в обеденное время.

— Приложение сначала попросило обновление. Я обновила и оно просто перестало работать. Розовый экран — и все. Заказать еду невозможно, — рассказала читательница НГС.

На проблему обратили внимание и другие читатели НГС. Корреспондент направил запрос в пресс-службу «Самоката». На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске 1 апреля произошел сбой в приложении «Госуслуги». В этот день началась запись детей в образовательное учреждение.

По теме

СбойПриложениеСамокатЖители Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter