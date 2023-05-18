Просто розовый экран: приложение доставки «Самокат» перестало работать у новосибирцев

Жители Новосибирска в четверг, 18 мая, заметили сбои в работе приложения по доставки еды «Самокат». Сбой заметили в обеденное время.
— Приложение сначала попросило обновление. Я обновила и оно просто перестало работать. Розовый экран — и все. Заказать еду невозможно, — рассказала читательница НГС.
На проблему обратили внимание и другие читатели НГС. Корреспондент направил запрос в пресс-службу «Самоката». На момент публикации ответа не было.
В Новосибирске 1 апреля произошел сбой в приложении «Госуслуги». В этот день началась запись детей в образовательное учреждение.