freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 8/10
usd 79.98
eur 87.16
Тема дняНайдена пропавшая 15-летняя школьница
Все новости
Все новости

Полиция нашла в Новосибирске пропавшую 15-летнюю школьницу: она приехала к подруге из Кузбасса

Девочку искали с 15 мая

1 716

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

Поделиться

Полиция Кузбасса разыскала 15-летнюю девочку, которая пропала 15 мая в Югре Кемеровской области. Как сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по региону, школьницу нашли в Новосибирской области.

По данным ведомства, с информацией об исчезновении подростка в полицию обратилась мать несовершеннолетней. Она сообщила, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Ориентировки с приметами школьницы передали в территориальные органы внутренних дел Кемеровской области и Новосибирска.

— Сегодня утром сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» обнаружили школьницу в Новосибирске, где та находилась в гостях у подруги, — указано в сообщении.

Отмечается, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. После инцидента полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В конце апреля сотрудники полиции нашли двух без вести пропавших подростков из Кузбасса. Они находились в Новосибирске.

По теме

Пропал подростокПолицияНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter