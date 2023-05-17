Полиция нашла в Новосибирске пропавшую 15-летнюю школьницу: она приехала к подруге из Кузбасса

Полиция Кузбасса разыскала 15-летнюю девочку, которая пропала 15 мая в Югре Кемеровской области. Как сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по региону, школьницу нашли в Новосибирской области.
По данным ведомства, с информацией об исчезновении подростка в полицию обратилась мать несовершеннолетней. Она сообщила, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Ориентировки с приметами школьницы передали в территориальные органы внутренних дел Кемеровской области и Новосибирска.
— Сегодня утром сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» обнаружили школьницу в Новосибирске, где та находилась в гостях у подруги, — указано в сообщении.
Отмечается, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. После инцидента полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В конце апреля сотрудники полиции нашли двух без вести пропавших подростков из Кузбасса. Они находились в Новосибирске.