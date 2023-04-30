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Полиция нашла двух без вести пропавших подростков из Кузбасса — их обнаружили в Новосибирске

Один из них успел встретить в Новосибирске свое совершеннолетие

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Заявления об их исчезновении поступили в полицию 27 апреля

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Сотрудники полиции нашли двоих без вести пропавших подростков из Кузбасса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, несовершеннолетние находились в Новосибирске.

По данным ведомства, заявления об исчезновении 17-летних подростков в Белове поступили в полицию 27 апреля. Отмечается, что несовершеннолетние не вернулись домой еще двумя днями ранее.

— В результате принятых мер без вести пропавшие юноши были найдены сотрудниками патрульно-постовой службы в Новосибирске и доставлены в Белово, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что один из подростков успел встретить в Новосибирске свое совершеннолетие. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщили в ведомстве, в поисках принимали участие инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, волонтеры и Росгвардия. Информацию о поиске подростков также передали в соседние регионы.

Несколько дней назад в Новосибирске пропала 86-летняя женщина. Сибирячка ушла на прогулку и не вернулась домой.

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Пропал человекПодросткиКузбассНовосибирскПолиция
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