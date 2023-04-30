Полиция нашла двух без вести пропавших подростков из Кузбасса — их обнаружили в Новосибирске

Сотрудники полиции нашли двоих без вести пропавших подростков из Кузбасса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, несовершеннолетние находились в Новосибирске.
По данным ведомства, заявления об исчезновении
— В результате принятых мер без вести пропавшие юноши были найдены сотрудниками патрульно-постовой службы в Новосибирске и доставлены в Белово, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что один из подростков успел встретить в Новосибирске свое совершеннолетие. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.
Как сообщили в ведомстве, в поисках принимали участие инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, волонтеры и Росгвардия. Информацию о поиске подростков также передали в соседние регионы.
Несколько дней назад в Новосибирске пропала