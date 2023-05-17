Семейное захоронение подорожает на 9 тысяч: в Новосибирске планируют повысить цены на ритуальные услуги

В Новосибирске планируют поднять цены на ритуальные услуги. По новым тарифам семейное захоронение обойдется на
Согласно документу, рытье стандартной могилы и прощание будут стоить 9,2 тысячи рублей, год назад те же самые услуги стоили 8,5 тысячи рублей. Цыганское захоронение подорожает с 24,3 тысячи рублей до 26,3 тысячи рублей, а рытье мусульманской могилы будет стоить 10,1 тысячи рублей, год назад цена была 9,3 тысячи рублей.
Обустройство семейного захоронения обойдется на
Новые цены могут начать действовать с
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выросли цены на изготовление гробов. За год стоимость стала выше на 23,8%. В декабре 2021 года средняя стоимость изготовления одного гроба составляла 4615,77 рубля, при этом уже через год, в декабре прошлого года, стоимость услуги достигла 5715,38 рубля.