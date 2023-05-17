Семейное захоронение подорожает на 9 тысяч: в Новосибирске планируют повысить цены на ритуальные услуги

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выросли цены на изготовление гробов. За год стоимость стала выше на 23,8%. В декабре 2021 года средняя стоимость изготовления одного гроба составляла 4615,77 рубля, при этом уже через год, в декабре прошлого года, стоимость услуги достигла 5715,38 рубля.