freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 79.98
eur 87.16
Тема дняЖуткое видео клещей на траве
Все новости
Все новости

Семейное захоронение подорожает на 9 тысяч: в Новосибирске планируют повысить цены на ритуальные услуги

НГС посмотрел прошлогодние цены на захоронения

3 091

Цены хотят повысить с 28 мая

Поделиться

В Новосибирске планируют поднять цены на ритуальные услуги. По новым тарифам семейное захоронение обойдется на 9 тысяч дороже, чем в прошлом году. Проект постановления об изменениях цен опубликовала мэрия города.

Согласно документу, рытье стандартной могилы и прощание будут стоить 9,2 тысячи рублей, год назад те же самые услуги стоили 8,5 тысячи рублей. Цыганское захоронение подорожает с 24,3 тысячи рублей до 26,3 тысячи рублей, а рытье мусульманской могилы будет стоить 10,1 тысячи рублей, год назад цена была 9,3 тысячи рублей.

Обустройство семейного захоронения обойдется на 9 тысяч дороже. В прошлом году захоронение площадью 8 на 3 метра стоило 108,2 тысячи рублей, теперь такая же услуга подорожала до 117,4 тысячи рублей.

Новые цены могут начать действовать с 28 мая этого года до 1 июня 2026 года.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выросли цены на изготовление гробов. За год стоимость стала выше на 23,8%. В декабре 2021 года средняя стоимость изготовления одного гроба составляла 4615,77 рубля, при этом уже через год, в декабре прошлого года, стоимость услуги достигла 5715,38 рубля.

Ритуальные услугиМэрия НовосибирскаЗахоронение
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter