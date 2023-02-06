В Новосибирске выросли цены на гробы и рытье могил — приводим ритуальную статистику

Повышение цен также замечено и на рытье могил в Новосибирской области. В декабре 2022 года цена за услугу составила 7427,81 рубля, что на 14,15% больше, чем в декабре 2021 года (6507,27 руб.)



Аналогичные данные об увеличении стоимости на гробы и могилы фиксируют в других регионах Сибири. Так, в Кузбассе в декабре 2021 года средняя потребительская цена на изготовление одного гроба составила 4443,92 рубля, в декабре 2022 года — 5543,98 руб.