В Новосибирске выросли цены на гробы и рытье могил — приводим ритуальную статистику

Повышение цен на изготовление гробов зарегистрировали в Новосибирской области. За год стоимость таких изделий выросла на 23,8%. Данные о стоимости гробов в регионе опубликовал Новосибирскстат. Орган статистики разместил цены на товары за 2021 и 2022 годы.
Согласно данным, в декабре 2021 года средняя стоимость изготовления одного гроба составляла 4615,77 рубля, при этом уже через год, в декабре прошлого года, стоимость услуги достигла 5715,38 рубля — рост составил 23,8%.
Повышение цен также замечено и на рытье могил в Новосибирской области. В декабре 2022 года цена за услугу составила 7427,81 рубля, что на 14,15% больше, чем в декабре 2021 года (6507,27 руб.)
Аналогичные данные об увеличении стоимости на гробы и могилы фиксируют в других регионах Сибири. Так, в Кузбассе в декабре 2021 года средняя потребительская цена на изготовление одного гроба составила 4443,92 рубля, в декабре 2022 года — 5543,98 руб.
Стоимость услуги по устройству могилы в прошлом году достигла 7575,97 рубля, при этом в конце 2021 года жители Кузбасса платили за нее 7338,27 руб.
Удорожание соответствующих услуг также зарегистрировано в Томской области. В декабре 2021 года за изготовление одного гроба местные жители платили 2983,95 руб., однако уже в 2022 году цена выросла до 4675,88 рубля.
Услуга по рытью могил за год стала дороже на 1 тысячу рублей — с 5998,44 руб. в декабре 2021 года до 6962,38 рубля в конце 2022 года.
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