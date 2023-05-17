Здание в стиле неоклассицизма отремонтируют в Новосибирске — ранее его признали культурным наследием

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует дом на улице Достоевского, 14 в Центральном районе. В 2005 году здание признали объектом культурного наследия региона.
Информацию об аукционе разместили на сайте «РТС-Тендер». В документах указано, что работы оценивают в 17,8 миллиона рублей. Заказчик — Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.
— Необходимо выполнить работы по восстановлению стен фасада, цоколя с отделочными работами, окраске окон со стороны фасада с восстановлением подоконных сливов и системы наружного водостока, ремонт балконов, спусков в подвал, приямков, отмостки, входных групп с заменой наружных дверных и оконных заполнений в местах общего пользования, — говорится в документах.
Как сообщает сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, дом на Достоевского, 14 построили в 1955 году. Архитектор —
— Здание представляет историко-культурную ценность, являясь образцом жилой архитектуры послевоенного времени, выполненным в стилистике неоклассицизма. Дом является значимым архитектурным акцентом, активно участвуя в формировании силуэта застройки главной магистрали города, — сообщает инспекция.
Электронный аукцион проведут
В мае наши корреспонденты побывали в самых эффектных «сталинках» на правом берегу Новосибирска, построенных на улице Богдана Хмельницкого. Раньше это жилье считалось престижным, но спустя десятилетия здания обветшали, скульптурные композиции обрушились, а жильцы годами не могут дождаться капремонта. Читайте, как в таких домах живется сейчас.