В мэрии назвали число домов на Богдашке, чьи фасады отремонтируют по программе: это 70-летние «сталинки»

В список также попал дом по улице 1-й Краснодонский переулок, 9. Аукцион на проведение ремонта фасада и подвала этой «сталинки» состоялся в 2020 году, победила компания «Промэнергострой» (принадлежит Ольге Величко, и это ее единственный бизнес, судя по базе «Контур.Фокус»; в 2022 году выручка составила 3,5 миллиона рублей, чистая прибыль ушла в минус на полмиллиона). Работы компания начала, но не завершила, а весной этого года с ней был разорван контракт. Причиной, как отметили в администрации, стало «систематическое неисполнение и нарушение условий» договора.