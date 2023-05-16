В мэрии назвали число домов на Богдашке, чьи фасады отремонтируют по программе: это 70-летние «сталинки»

В Новосибирске четыре дома по улице Богдана Хмельницкого попали в программу капремонта, два из них — это те, чей ремонт был сорван по вине подрядчика в 2022 году. Как пояснили НГС в мэрии Новосибирска, речь идет о «сталинках», построенных в 1950-х годах. Программа 2023 года включает дома
— Также планируется выполнить ремонт фасадов в многоквартирных домах по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 38 и 60/1 из краткосрочного плана 2022 года (неисполнение), — добавили в пресс-службе мэрии.
В список также попал дом по улице 1-й Краснодонский переулок, 9. Аукцион на проведение ремонта фасада и подвала этой «сталинки» состоялся в 2020 году, победила компания «Промэнергострой» (принадлежит Ольге Величко, и это ее единственный бизнес, судя по базе «Контур.Фокус»; в 2022 году выручка составила 3,5 миллиона рублей, чистая прибыль ушла в минус на полмиллиона). Работы компания начала, но не завершила, а весной этого года с ней был разорван контракт. Причиной, как отметили в администрации, стало «систематическое неисполнение и нарушение условий» договора.
Аукцион для определения подрядчика еще не объявлялся, но ремонт фасада Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области планирует провести в этом году.
Напомним, дом по улице 1-й Краснодонский переулок, 9, известен также как дом «Алиса» из-за двора, над которым в 80-х годах работал архитектор Геннадий Арбатский. Он посвятил его сказке «Алиса в стране чудес». О том, как выглядит сейчас этот дом и двор, ожидающие ремонта, мы рассказывали в недавнем репортаже.