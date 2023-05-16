«Пахнут вашими ножками?»: сибирячки заявили о непристойных предложениях от покупателей на сайте объявлений

Жительницы Новосибирска заявили о странных просьбах от покупателей в интернете. По словам девушек, мужчины просят продать им ношеное нижнее белье: носки, трусы, лифчики.
Нужны грязные носки
Наталья из Новосибирска продавала шубу в интернете. Она выставила объявление с фотографией. На фото девушка стоит перед зеркалом в шубе, на ногах у ее носки. Покупатель по имени Артем из Тольятти начал упрашивать сибирячку продать ему не шубу, а носки.
— Продадите свои б/у ношеные носки? Через доставку? Мне для своих личных целей нужно, — пояснил странный покупатель.
Мужчина предложил за носки 500 рублей и отметил, что ему непринципиально получить именно те, что на фото, — главное, чтобы они были ношеные и нестираные. Девушка рассказала, что пользователь ей писал вполне реальный: мужчина тоже активно продает товары на площадке, у него более 20 объявлений от автомобилей до женской обуви, а также немало положительных отзывов от покупателей его товаров. Но в итоге сибирячка возмутилась из-за странного предложения и заблокировала покупателя.
Безобидная переписка
Еще одна жительница Новосибирска Юлия рассказала, что регулярно натыкается на таких покупателей. Девушка продает обувь, одежду, а также новое элитное нижнее белье. При этом она считает, что такие персонажи ничего никогда не купят.
— Не первый год продаю что-то на одной из площадок по размещению объявлений. Предложения купить у меня что-то б/у время от времени поступают. Сначала я писала негативные сообщения в ответ, жалобы, агрессировала. Меня это повергало в шок и отталкивало. А потом решила попробовать выйти с ними на сделку. Стала им отвечать, вести диалог. Но выяснилось, что они не собираются ничего покупать — им нужны первые эмоции негодования у жертвы, — высказала свое мнение Юлия.
Однажды девушка продавала туфли, а покупатель попросил ее продать ему носки якобы в подарок и предложил цену. Носки продать она отказалась, туфли — согласилась.
— Какая в принципе разница, кому продавать. Решила попробовать. В процессе общения он слился. Как поняла, это не более чем безобидная переписка. Думаю, эти люди — что-то типа тех, кто в метро голые ездят, открывают плащ и надеются на агрессию, испуг или панику. Когда этого не получают, расстраиваются, — считает Юлия.
В другой раз девушка продавала новое нижнее белье стоимостью около
— Я сказала, что раз новое стоит 20 тысяч, ношеное обойдется ему в 50. Мужчина не стал покупать: для него это оказалось «слишком дорого», — рассказала сибирячка.
Девушка признаётся: по ее наблюдениям, странные предложения такого характера в основном поступают весной или летом.
Программа «Антихарассмент»
Специалисты одной из площадок по размещению объявлений пояснили, что в последнее время таких предложений стало меньше, так как на площадках вводят механизмы, которые этому мешают. Эксперты предположили, что сейчас девушки просто охотнее рассказывают об этом, а раньше предпочитали молчать.
— Описанное поведение недопустимо на таких платформах. Запрещены любые коммуникации, не относящиеся к теме сделки. На нашей платформе больше года работает программа «Антихарассмент». Внутри встроенного мессенджера работают алгоритмы на основе машинного обучения. Нейросеть умеет распознавать градус общения и реагирует на триггеры: в том случае, если система отметит подозрительные действия, аккаунт отправят на дополнительную проверку. Его могут заблокировать, если нарушение подтвердится. Система постоянно расширяет лингвистическую базу и дообучается, повышая степень эффективности реагирования, — пояснили спикеры.
Эксперты добавили, что, если поведение пользователя кажется некорректным, нужно жаловаться на него и вносить в черный список. Это можно сделать с использованием выпадающего меню внутри чата.
Что говорят психологи
Практический психолог, магистр психологии Андрей Смирнов рассказал, что такое поведение в сети со стороны некоторых мужчин — одна из форм проявления фетишизма, и имеет сексуальную подоплеку. В основном к этому склонны мужчины, которые испытывают сильное половое возбуждение при наличии фетиша. Фетишем могут быть чулки, туфли, трусы и другое женское белье. Некоторые специалисты связывают явление фетишизма с психологическими травмами детства, в частности с проблемными отношениями с матерью. Фрейд довольно подробно исследовал эту тему.
— Считать это явление расстройством или нет, зависит от ряда дополнительных факторов: насколько полно заменяет фетишизм обычный секс, как долго существует приверженность к этому, возникают ли сопутствующие проблемы. Если человеку это мешает жить, нужно обращаться к врачу-сексологу или врачу-психотерапевту. Но по большей части это довольно невинное отклонение, которое не угрожает здоровью и безопасности человека и не нарушает закон, — прокомментировал ситуацию Андрей Смирнов.
Также специалист объяснил, почему покупатели грязного белья нередко не доводят задуманное до конца. Он отметил, что в интернете довольно много людей с психотравмами и сексуальными проблемами.
— Психологически часто интерес поддерживается, пока не достигнута цель. А если цель достигнута, то интерес сразу пропадает. Такое часто можно наблюдать в людях-охотниках, которым важно соблазнить, а когда удалось, объект становится не интересен.
Кроме того, в интернете много виртуалов. Все их фантазии — только в голове. Они их не реализуют в реальной жизни. Но есть и другая категория фетишистов, которые покупают ношеные вещи и получают удовольствие от обладания ими, — заключил Смирнов.
Ранее НГС писал, что сибирячка встретила на Шлюзе эксгибициониста. Жительница Новосибирска призналась, что злоумышленник желал вызвать у нее страх. Всё произошло в темноте, из-за чего женщина не на шутку испугалась.