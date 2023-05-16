«Пахнут вашими ножками?»: сибирячки заявили о непристойных предложениях от покупателей на сайте объявлений

Безобидная переписка

Еще одна жительница Новосибирска Юлия рассказала, что регулярно натыкается на таких покупателей. Девушка продает обувь, одежду, а также новое элитное нижнее белье. При этом она считает, что такие персонажи ничего никогда не купят.



— Не первый год продаю что-то на одной из площадок по размещению объявлений. Предложения купить у меня что-то б/у время от времени поступают. Сначала я писала негативные сообщения в ответ, жалобы, агрессировала. Меня это повергало в шок и отталкивало. А потом решила попробовать выйти с ними на сделку. Стала им отвечать, вести диалог. Но выяснилось, что они не собираются ничего покупать — им нужны первые эмоции негодования у жертвы, — высказала свое мнение Юлия.

