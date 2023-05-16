Перспективный повар лишился карьеры после ДТП: он требует 5 миллионов с семьи водителя — его считают шантажистом

«Здоровье подорвано»

В аварию Павел попал 15 марта 2020 года: его поздним вечером на нерегулируемом пешеходном переходе в Октябрьском районе сбил автомобиль Suzuki Jimny. После этого автомобилист скрылся: впоследствии оказалось, что испугался, так как у него не было документов на автомобиль. Выяснилось, что водитель Андрей Кажаев взял у жены машину без разрешения. В материалах дела также указано, что водитель не пропустил пешехода, так как не увидел его — был ослеплен встречной машиной.

Суд вынес наказание по административному кодексу: ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Несоблюдение ПДД, в результате которого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести»). Водителя лишили прав на 1,5 года, при этом на момент аварии у водителя и не было удостоверения.