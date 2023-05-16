Перспективный повар лишился карьеры после ДТП: он требует 5 миллионов с семьи водителя — его считают шантажистом

Житель Новосибирска Павел Александров в 2020 году попал в неприятное ДТП: его на пешеходном переходе сбил автомобиль «Сузуки». Мужчине потребовалась операция, которую он оплатил сам. При этом, по словам Павла, авария отразилась не только на его здоровье, но и на финансовом благополучии. Александров заявляет, что из-за травм потерял работу, а затем и вовсе стал банкротом. Он решил потребовать компенсацию в 5 миллионов от водителя, который его сбил. Но его семья называет Павла шантажистом, считая требуемую сумму неоправданно высокой. Корреспондент НГС выслушала обе точки зрения и постаралась разобраться в ситуации.
«Здоровье подорвано»
В аварию Павел попал 15 марта 2020 года: его поздним вечером на нерегулируемом пешеходном переходе в Октябрьском районе сбил автомобиль Suzuki Jimny. После этого автомобилист скрылся: впоследствии оказалось, что испугался, так как у него не было документов на автомобиль. Выяснилось, что водитель Андрей Кажаев взял у жены машину без разрешения. В материалах дела также указано, что водитель не пропустил пешехода, так как не увидел его — был ослеплен встречной машиной.
Суд вынес наказание по административному кодексу: ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Несоблюдение ПДД, в результате которого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести»). Водителя лишили прав на 1,5 года, при этом на момент аварии у водителя и не было удостоверения.
Павел посчитал, что это несправедливое наказание за то, что он пережил после аварии.
— Был период реабилитации. У меня ключица пострадала. На 4 месяца лишился работы, в июле только смог выйти. Но пришлось выбирать работу более легкую, хоть и по профессии. Здоровье подорвано, — жалуется мужчина.
Павел рассказал, что специализируется на японской кухне. До инцидента, по его словам, он работал на руководящих должностях, ездил стажироваться за границу, был бренд-шефом, шеф-поваром. Но сейчас для такого режима работы у него нет здоровья. Кроме того, из-за травм он «не смог выполнить важный договор на выгодных условиях и потерял хорошие предложения по работе».
Долговая яма
Также Павел заявляет, что после ДТП у него начались проблемы с финансами.
— У меня были кредиты. Машина была в автокредите. Когда меня сбили, я потерял трудоспособность, писал письма, ходил в банки, объяснял ситуацию, но мне не пошли навстречу. Деньги, что были, ушли на лечение и платную операцию, а еще нужно было жить на что-то, — объясняет сибиряк.
К тому времени, как Павел вышел на работу и начал зарабатывать, по кредитам накопились долги. Банки требовали заплатить по 150 тысяч. В 2021 году мужчина женился, у пары родился ребенок. В результате Павел подал на банкротство.
— У меня не было других вариантов. Я оказался в луже. Я не мог даже официально устроиться, так как банки бы всю зарплату забирали бы и мне бы нечем было кормить маленького ребенка. Сейчас никому уже не должен, — объясняет новосибирец.
Арбитражный суд 14 января 2022 года поддержал его иск (копия документа есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Общая сумма долгов перед кредиторами составила порядка 1,6 млн рублей. По словам Павла, участок и машину, которая была в кредите, продали с молотка, а прибыль распределили между банками.
Мужчина оценивает свой ущерб в 5 миллионов рублей — эти деньги он решил потребовать от семьи Кажаева за вред здоровью и изменение социального статуса. Сейчас идут суды, в которых он с юристом пытаются доказать свои потери по части здоровья и денег.
— Могу сказать, что люди полностью уверены в своей безнаказанности. Я пытался с ними выйти на контакт, объяснял, в какую лужу попадаю, говорил о некоей сумме, которая бы спасла меня, так как это покрывало бы операцию и я бы мог оплачивать кредиты, пока проходил лечение и не работал, но они не пошли на мои предложения, — вспоминает пострадавший.
Мнение защиты пострадавшего
По словам юриста юридического агентства «Доминант» Олеси Урсул, сложность дела состоит еще и в том, что события разворачивались во время пандемии, и сейчас есть трудности даже с компенсацией денег, которые подзащитный потратил на свое лечение.
— По закону медицина у нас бесплатная, но это был ковидный период, и Павла нигде не принимали в больницах, никаких справок не выдавали. Павел был вынужден сам оплачивать лечение. По чекам это около 91 тысячи рублей. Поэтому сейчас под вопросом, какую сумму удастся отсудить. Назначили экспертизу, чтобы разобрались, была ли возможность у Павла воспользоваться услугами бесплатной медицины. Кроме того, добиваемся, чтобы ответственность несла супруга участника аварии: она является собственницей ТС, с нее есть что взыскать, с виновника же — нет. Он взял ключи и поехал кататься пьяным, она не могла не знать этого и не заявила об этом, — поясняет Олеся Урсул позицию Павла.
«Предъявил иск, сам не ходил на суд»
Связаться с виновником ДТП Андреем Кажаевым корреспондент НГС не смогла — телефон мужчины был отключен. Его супруга Оксана прокомментировала происходящее. Женщина сообщила, что ни у нее, ни у ее супруга нет имущества.
— У меня нет имущества, дом и гараж строили мои родители. Машину мне мама подарила, она была в кредите. В тот день у моего отца случился инсульт, я была на 2-м этаже дома на телефоне. Забор у нас высокий, и я не видела, что происходит. Муж решил помочь и заправить машину, я не знала, что он так сделает, он никогда так не делал, — рассказала свою версию произошедшего супруга виновника ДТП Оксана Кажаева.
Женщина рассказала, что сразу же после аварии в полиции подошла к Павлу и попросила извинения, а также спросила, что он хочет за ущерб. По словам Оксаны, молодой человек потребовал неподъемные суммы.
— Он сказал, что хочет миллион. Но у нас нет таких денег. Сказал, что работает на пластиковых окнах, а мы лишили его работоспособности. В суде потом говорил, что он шеф-повар. Сказал, что спортсмен и из-за нас пропускает тренировки. Я считаю, что человек просто занимается шантажом. Предъявил иск, сам не ходил на суд, который был через ГИБДД, — объяснила сибирячка.
Сибирячка добавила, что ее супруг не уклонялся от наказания. Она также отметила, что на суде Павлу объяснили, что необходимо сделать для решения его проблемы.
— На суде ему сказали, что нужно обратиться в независимую экспертизу, чтобы доказать, что у него была повреждена ключица. Он не захотел ничего проходить официально, принес какие-то бумажки. Судья сказал ему, что нужно проходить государственное освидетельствование.
Сейчас истец продолжает добиваться справедливости в апелляционном суде.
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