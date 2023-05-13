«Стоит прямо посреди тротуара»: новый туалет поставили на пути пешеходов на Ленинградской — как оправдались в мэрии

В Октябрьском районе новый туалет поставили посередине тротуара на улице Ленинградской. Такое расположение вызвало недоумение местных жителей и те высказались в группе «Октябрьский район. Новосибирск».
— Конечные остановки ОТ должны быть оборудованы туалетами. «Не вопрос», — сказали чиновники и поставили кабинку прямо посреди тротуара на улице Ленинградская, — написал пользователь в группе «Октябрьский район. Новосибирск».
В мэрии ответили пользователю, который выложил фото:
— Мобильная кабина туалета установлена подрядной организацией МБУ «Городской центр организации дорожного движения» в рамках муниципального контракта по санитарному обустройству конечных остановок общественного транспорта. Плановое расположение кабины выбрано исходя из существующих стесненных условий ее размещения в зоне жилой застройки (была установлена у косогора), но прежнее положение кабины было ошибочно изменено подрядчиком при ее замене. Дано задание вернуть кабину на место, — написал специалист мэрии Новосибирска.
Корреспондент НГС обратилась с запросом — перенесли ли уже кабину на другое место.
На прошлой неделе в Новосибирске в сквер Славы пригнали технику. На территории зеленой зоны снесли капитальное здание старого туалета.