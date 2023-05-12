Власти ищут подрядчиков для ремонта дворов в восьми районах Новосибирска — где проведут работы

В Новосибирске ищут подрядчиков, которые выполнят ремонт и обустройство дворовых территорий в городе. Работы проведут на территории восьми районов Новосибирска.
Информация о проведении аукционов размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Общая начальная цена семи контрактов составляет более 180,7 миллиона рублей.
Согласно документам, ремонт, обустройство дворов и проездов проведут на территории Центрального округа, Советского, Первомайского, Кировского, Октябрьского, Ленинского, Калининского и Дзержинского районов Новосибирска. Работы выполнят на улицах:
Центральный округ: ул. Дуси Ковальчук, 69; ул. Железнодорожная, 8/1; Вокзальная магистраль, 4/1; ул. Сибирская, 46; Красный проспект, 218; ул. Дуси Ковальчук, 87; ул. Дмитрия Донского, 27/1; ул. Ломоносова, 55; ул. Гоголя, 39а, 41а; ул. Ядринцевская, 48; ул. Писарева, 4.
Советский район. ул. Ветлужская, 32; ул. Арбузова, 5; ул. Русская, 11; ул. Русская, 21, 25, 31 (1-й этап).
Первомайский район: ул. Тенистая, 20.
Кировский район: ул. Оловозаводская, 18/1, 18/3; ул. Чигорина, 4; ул. Зорге, 197.
Октябрьский район: ул. Большевистская, 48/1; ул. Большевистская, 175/1, 175/2, 175/3; ул. Никитина, 66; ул. Толстого, 3; ул. Бориса Богаткова, 26; ул. Бориса Богаткова, 184, 186, 188/1; ул. Бориса Богаткова, 211.
Ленинский район: микрорайон Горский, 53; микрорайон Горский, 78; микрорайон Горский, 63/1; ул. Фасадная, 25; ул. Невельского, 73; ул. Полтавская, 45; ул. Полтавская, 21; ул. Связистов, 113, 113/1; ул. Связистов, 131; ул. Связистов, 151; ул. Связистов, 111; ул. Римского-Корсакова, 2.
Калининский район: ул. Народная, 32/1, 34, 36; ул. Объединения, 31; ул. Объединения, 31/1, 33, 33/1; ул. Столетова, 21.
Дзержинский район: ул. Лазарева, 9; ул. Авиастроителей, 2/2; ул. Алейская, 14; ул. Индустриальная, 11–15, ул. Промышленная, 9–11; ул. Доватора, 23; ул. Есенина, 43; ул. Есенина, 8/1.
В начале января НГС сообщал, какие дворы планируется отремонтировать в Новосибирске в 2023 году. Список адресов мы опубликовали в материале.