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«Место выбрано не совсем удачно»: Новосибирцы вынудили убрать парковку самокатов на Грибоедова

Транспортные средства издавали звуки и мешали спать местным жителям

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Стоянку самокатов установили на придомовой территории по улице Грибоедова, 15

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В Новосибирске кикшеринговая компания Whoosh решила убрать парковку для электросамокатов после обращения местных жителей. Отзыв о работе стоянки транспортных средств на улице Грибоедова появился на сайте «Фламп» 9 мая. В сообщении указано, что парковка размещена на придомовой территории по улице Грибоедова, 15.

— На каком основании определили парковку для самокатов на пешеходном перекрестке улицы Грибоедова? Рядом с жилыми домами. Они пищат и не дают людям спать, — сообщила женщина.

В ответ на отзыв компания Whoosh уточнила, что специалисты устанавливают парковки только после того, как получают разрешение от городской администрации. Как сообщили НГС в пресс-службе кикшеринговой компании, после получения обращения организация убрала самокаты с локации.

— Сейчас указанная парковка деактивирована. Нам важно, чтобы самокаты были удобны городу. Если мы получаем сообщения горожан о том, что место для стоянки самокатов выбрано не совсем удачно — всегда реагируем, — сообщили НГС в пресс-службе Whoosh.

В начале апреля жители Новосибирска столкнулись с тем, что по городу разбросаны электросамокаты компании Whoosh. В организации рассказали, кто занимается уборкой транспортных средств.

СамокатЭлектросамокатWhooshГрибоедова
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