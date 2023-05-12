Ругается на власть, кричит отборным матом и стучит по стенам. Как соседка журналиста НГС сходит с ума, а участковый исчез

Истории о соседях–дебоширах появляются часто, от таких людей избавиться почти невозможно, проще продать квартиру и переехать. Но что делать, если за стенкой пожилая женщина медленно сходит с ума. В такой ситуации оказалась журналист НГС: ее соседка по ночам кричит, матерится отборным матом, стучит по стенам и долбит по стеклу балкона. Оказалось, что помочь бабушке могут только родственники и участковый, но ни те, ни другие не объявляются, а дело сдвинулось с мертвой точки только после официального запроса журналиста в МВД. Читайте историю о соседке от первого лица.
В начале апреля я проснулась ночью от громкого стука, по ощущениям, кто-то бил палкой в мою стену. Звук не прекращался несколько часов. После чего соседка, бабушка лет 80, начала бить этой же палкой по своему застекленному балкону, материться и ругаться непонятно на кого, потому что на улице глубокой ночью уже было пусто. Стук по стеклу разносился по всему массиву, но это мало кого волновало. Она кричала отборным матом во всё горло и кого-то звала домой. Я пыталась докричаться до нее со своего балкона, узнать, почему она стучит и нужна ли ей помощь.
Соседка на мои крики не реагировала, первый раз я увидела пустой взгляд человека, который не понимает, что происходит и зачем он стучит. Звуки прекратились, но утром часов в 9 начались снова.
Я вызвала полицию, потому что идти одной к разъяренной старушке в соседний подъезд — немного жутковато. При этом соседи, которые живут с ней в одном подъезде, не сделали ничего. Спустя час приехали сотрудники полиции, я написала заявление. Мне сразу сказали, что это дело участкового и помочь сможет только он. Сотрудники заглянули в соседний подъезд, а что было дальше — неизвестно. Спустя время участковый со мной так и не связался, а звуки продолжались, старушка также стучала со всей силы.
«Вор, наркоман, квартиры ворует»
Мы пытались найти номера телефонов ее родственников, но соседи говорили, что не знают. Помнят только то, что ее сын переехал в Чебоксары, а дочка — во Францию. Как выяснилось, бабушка и раньше мешала соседям: затапливала их, стучала в двери по ночам и просила открыть, долбила по стенам. Соседи лишь жаловались друг другу и советовали лечь спать в другую комнату, чтобы не слушать стук по стенам (честно, я взорвалась от наплевательского отношения людей к здоровью другого человека).
Раньше мы слышали, как бабушка с кем-то громко разговаривает, но списывали на то, что она так общается со своим мужем: старушка стучала по столу кулаком, материлась и ругалась. Оказалось, что ее муж умер несколько лет назад. Общалась она с телевизором, громко ругала власть и местных депутатов.
Последней каплей стала ночь Пасхи, тогда она разбудила нас в 3 часа ночи такими же стуками и криками.
— [Фамилия местного депутата] вор, наркоман, квартиры ворует, — кричала бабушка и со всей силы долбила палкой в стену.
Она повторяла эту фразу из раза в раз, кричала во всё горло, иногда кашляя. Тогда мы пошли в соседний подъезд, чтобы узнать, нужна ли старушке помощь. Позвонили в звонок двери, она не открыла, а лишь начала кричать на нас, что мы от того самого депутата, который сделал ей гадость, она долбила в свою дверь и материлась, говорила, что не откроет. Звук разносился на весь подъезд, но из соседей снова никто не появился.
В очередной раз я позвонила по 112 и спросила, что делать в такой ситуации: мы не можем спать, а бабушке определенно нужна помощь. Посоветовали вызвать полицию, приехали они спустя несколько часов, снова составили заявление и сказали, что помочь не могут, даже если она действительно больна — нужно согласие родственников на госпитализацию или протокол от участкового.
Вакансия участкового открыта
С каждым днем мне становилось всё больше жаль бабушку. Наутро я решила вызвать скорую помощь, меня переключили на главного психиатра Новосибирска, который объяснил, что всё надо решать через участкового.
— Мы вскроем квартиру, а кто-то обворует ее, ответственность такую взять на себя не можем. Надо согласие родственника или протокол от участкового. Попробуйте найти ее семью, — ответил психиатр.
Напомню, участковый за всё время так и не появился, а на сайте моего участка вместо участкового написано «вакансия открыта». Как решить проблему с потерявшимся участковым, я абсолютно не знала, даже не видела никогда ее в лицо (потом я узнала, что это женщина). Я сходила в местный пункт полиции, забрала талон-уведомление и спросила, где мой участковый.
— Девушка, я не знаю, я не местный, — ответил сотрудник полиции.
Оставалось одно — написать официальный журналистский запрос в МВД по моей ситуации. Стуки всё так же продолжались, но я ждала 7 дней, чтобы мне ответили на запрос. Пока на него отвечали, резко объявилась участковая, настоящая магия, не больше. Но связалась она почему-то не со мной, хотя все данные я оставляла, а с бывшей старшей по дому (для меня до сих пор загадка почему). Старшая по дому дала мне сотовый номер участковой, но вот чудо, она ни разу не ответила на звонок и даже не прочитала мое сообщение в мессенджере.
Сделала ли что-то участковая кроме звонка — для меня остается загадкой, потому что дозвониться до нее я так и не смогла. Стуки прекратились, теперь старушка долбит в стены соседней квартиры, а до нас иногда доходят отголоски.
Ответ полиции на официальный запрос НГС
Посмотрите, что на мой запрос по поводу двух заявлений ответили в МВД.
— 10 апреля в отдел полиции поступило сообщение, в котором указано, что в квартире кричит женщина. Сообщение зарегистрировали, на адрес отправили наряд ППС, опросили жительницу квартиры, из которой доносился шум, а также гражданку, которая обратилась. Заявительница в объяснении указала, что от написания заявления отказывается (хотя я его подписывала). Информацию по результатам проверки заявителю не отправили. В МВД назначили служебную проверку.
16 апреля в отдел полиции поступило аналогичное заявление от той же гражданки. Заявление зарегистрировано. Сейчас проводят проверку.
Прошел почти месяц со дня написания заявления, участкового я так и не увидела. Бабушка по стенам в мою квартиру не стучит, но иногда раздаются стуки в соседнюю квартиру.
Недавно мы рассказывали, как можно избавиться от трезвонящих в домофон соседей.