Ругается на власть, кричит отборным матом и стучит по стенам. Как соседка журналиста НГС сходит с ума, а участковый исчез

Соседка на мои крики не реагировала, первый раз я увидела пустой взгляд человека, который не понимает, что происходит и зачем он стучит. Звуки прекратились, но утром часов в 9 начались снова.

Я вызвала полицию, потому что идти одной к разъяренной старушке в соседний подъезд — немного жутковато. При этом соседи, которые живут с ней в одном подъезде, не сделали ничего. Спустя час приехали сотрудники полиции, я написала заявление. Мне сразу сказали, что это дело участкового и помочь сможет только он. Сотрудники заглянули в соседний подъезд, а что было дальше — неизвестно. Спустя время участковый со мной так и не связался, а звуки продолжались, старушка также стучала со всей силы.