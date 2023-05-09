«Может забыться, а такое забывать нельзя»: что новосибирцы говорят о 9 Мая — опрос

Новосибирцы сегодня отмечают День Победы — после парада на площади Ленина горожане отправились гулять в Первомайский сквер. Вслед за ними отправились и корреспонденты НГС, чтобы поговорить о памятной дате.
— Ветеранов-то уже мало осталось. Можно даже сказать, практически нет. Может забыться. А такое забывать ни в коем случае нельзя, — считают горожане.
Посмотрите в нашем видео, что новосибирцы думают о Дне Победы, что для них значит эта дата, кого из близких они вспоминают и что говорят детям.
За всеми мероприятиями Дня Победы мы следим в нашей онлайн-трансляции.