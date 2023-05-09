«В 44-м году сообщили, что он без вести пропал»: что говорят потомки ветеранов, которые собрались возле Вечного огня

Новосибирцы поделились воспоминаниями о родственниках — ветеранах Великой Отечественной войны. Они поговорили с корреспондентом НГС во время памятных мероприятий возле Вечного огня на Монументе Славы.
Пенсионерка Валентина Степановна проводила отца на фронт, когда ей было всего два года.
— Я его помню. Когда они ехали на сборы, он маме сообщил, что они через главный вокзал будут проезжать. Мама взяла меня, и мы с улицы Чехова помчались на вокзал. Транспорта не было, шли пешком, но мы успели. Отца провожали, он на остановке меня сметаной кормил. Я запомнила, — рассказала Валентина Степановна.
Через год пришла похоронка, что глава семьи погиб в бою в Воронежской области.
Валентина Петровна пришла на монумент без фотографии отца, но его образ, уверяет она, «носит постоянно в сердце».
— Отец Петр Павлович — участник Трудовой славы. Он всю жизнь проработал на железнодорожном мосту через Обь. Их не брали на фронт, но они были военнообязанные. Я часто сюда прихожу и кладу цветочки, — призналась пожилая женщина.
Отец Дины Ивановны до сих пор числится без вести пропавшим. Его мобилизовали в 1941 году.
— Я тогда только в школу пошла. В 44-м году сообщили, что он без вести пропал. Когда он уходил на фронт, он платочек красненький один мне отдал, второй себе оставил. Сказал: «Я из поезда буду махать красненьким платочком, ты меня увидишь». Больше я отца не видела, — призналась пенсионерка.
Константин Козловский принес на Монумент Славы фото своего крестного отца — Валентина Кошельского.
— Он участвовал в войне, летал на бомбардировщике стрелком. Жив остался, был коммунистом, директором банка в Томске. В конце
Перед возложением цветов к Вечному огню перед новосибирцами выступили представители местной власти.
— Прислушайтесь, и вы услышите железную поступь батальонов «Бессмертного полка». Они защищали Россию. Пока мы храним память, нас не одолеет никто. Мы победим, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
После торжественного возложения цветов от первых лиц региона к Вечному огню выстроилась огромная очередь.
В результате у Вечного огня образовались горы цветов.
За празднованием Дня Победы в Новосибирске можно следить в онлайн-трансляции.