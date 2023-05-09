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День Победы-2023 в Новосибирске

«В 44-м году сообщили, что он без вести пропал»: что говорят потомки ветеранов, которые собрались возле Вечного огня

Горы цветов сегодня украсили мемориал

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Сотни новосибирцев пришли почтить память защитников Родины

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Новосибирцы поделились воспоминаниями о родственниках — ветеранах Великой Отечественной войны. Они поговорили с корреспондентом НГС во время памятных мероприятий возле Вечного огня на Монументе Славы.

Пенсионерка Валентина Степановна проводила отца на фронт, когда ей было всего два года.

Сибирячка помнит отца-фронтовика, несмотря на то что видела его больше 80 лет назад

Сибирячка помнит отца-фронтовика, несмотря на то что видела его больше 80 лет назад

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— Я его помню. Когда они ехали на сборы, он маме сообщил, что они через главный вокзал будут проезжать. Мама взяла меня, и мы с улицы Чехова помчались на вокзал. Транспорта не было, шли пешком, но мы успели. Отца провожали, он на остановке меня сметаной кормил. Я запомнила, — рассказала Валентина Степановна.

Через год пришла похоронка, что глава семьи погиб в бою в Воронежской области.

Валентина Петровна пришла на монумент без фотографии отца, но его образ, уверяет она, «носит постоянно в сердце».

У Валентины Петровны отец — ветеран Трудовой Славы

У Валентины Петровны отец — ветеран Трудовой Славы

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— Отец Петр Павлович — участник Трудовой славы. Он всю жизнь проработал на железнодорожном мосту через Обь. Их не брали на фронт, но они были военнообязанные. Я часто сюда прихожу и кладу цветочки, — призналась пожилая женщина.

Отец Дины Ивановны до сих пор числится без вести пропавшим. Его мобилизовали в 1941 году.

— Я тогда только в школу пошла. В 44-м году сообщили, что он без вести пропал. Когда он уходил на фронт, он платочек красненький один мне отдал, второй себе оставил. Сказал: «Я из поезда буду махать красненьким платочком, ты меня увидишь». Больше я отца не видела, — призналась пенсионерка.

Дети ветеранов сегодня уже пенсионеры

Дети ветеранов сегодня уже пенсионеры

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Константин Козловский принес на Монумент Славы фото своего крестного отца — Валентина Кошельского.

Константин Козловский хранит память о крестном отце

Константин Козловский хранит память о крестном отце

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— Он участвовал в войне, летал на бомбардировщике стрелком. Жив остался, был коммунистом, директором банка в Томске. В конце 50-х его застрелил охранник. Такая смерть — всю войну прошел, а застрелили в мирное время, — рассказал Константин.

Перед возложением цветов к Вечному огню перед новосибирцами выступили представители местной власти.

Первые лица города торжественно обратились к новосибирцам

Первые лица города торжественно обратились к новосибирцам

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— Прислушайтесь, и вы услышите железную поступь батальонов «Бессмертного полка». Они защищали Россию. Пока мы храним память, нас не одолеет никто. Мы победим, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Видео: Анастасия Медведева

После торжественного возложения цветов от первых лиц региона к Вечному огню выстроилась огромная очередь.

Очередь к Вечному огню растянулась на несколько десятков метров

Очередь к Вечному огню растянулась на несколько десятков метров

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В результате у Вечного огня образовались горы цветов.

Вечный огонь сегодня усыпан цветами

Вечный огонь сегодня усыпан цветами

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За празднованием Дня Победы в Новосибирске можно следить в онлайн-трансляции.

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