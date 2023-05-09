«В 44-м году сообщили, что он без вести пропал»: что говорят потомки ветеранов, которые собрались возле Вечного огня

Отец Дины Ивановны до сих пор числится без вести пропавшим. Его мобилизовали в 1941 году.

— Я тогда только в школу пошла. В 44-м году сообщили, что он без вести пропал. Когда он уходил на фронт, он платочек красненький один мне отдал, второй себе оставил. Сказал: «Я из поезда буду махать красненьким платочком, ты меня увидишь». Больше я отца не видела, — призналась пенсионерка.