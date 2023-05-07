«Перепугались, выглянули в окно, увидели дым»: жителей Новосибирска встревожили звуки, похожие на выстрелы из пушек

Жители Новосибирска услышали звуки, похожие на выстрелы. Как отмечают читатели НГС, звук был громким, а выстрелы продолжались примерно пять минут. Отметим, что 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы.
— Взрывы было слышно на улице Гурьевской, но где они были — непонятно. Похоже было не на ружье, а что-то сильнее. Это было в 10:15 и продолжалось минут 5. Выглянула в окно, а там с другого дома соседи тоже все стоят на балконах и выглядывают, что это, — отмечают читатели НГС.
Похожие звуки услышали также на улицах Блюхера и Сухарной.
— Выстрелы были похожи на пушечные. Перепугались, выглянули в окно, увидели дым. Спустя время выстрелы прекратились, — сообщил НГС Александр.
Журналист позвонила по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Там объяснили, что переживать из-за выстрелов не стоит, потому что сейчас проходит репетиция парада.
В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали видео, на котором слышно взрывы. На кадрах видно, что над дорогой поднялся дым, движение по улице было ограничено.
Позже появилось видео, на котором заметили военную технику и пушки.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа, на момент публикации ответ получить не удалось.
Напомним, что утром 7 мая в Новосибирске прошла репетиция парада Победы: по центру города проехала военная техника и прошли пешие колонны.