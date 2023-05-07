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«Перепугались, выглянули в окно, увидели дым»: жителей Новосибирска встревожили звуки, похожие на выстрелы из пушек

Видео со звуком выстрелов опубликовали в социальных сетях

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Звуки были слышны на улицах Гурьевской, Блюхера и Сухарной

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Жители Новосибирска услышали звуки, похожие на выстрелы. Как отмечают читатели НГС, звук был громким, а выстрелы продолжались примерно пять минут. Отметим, что 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы.

— Взрывы было слышно на улице Гурьевской, но где они были — непонятно. Похоже было не на ружье, а что-то сильнее. Это было в 10:15 и продолжалось минут 5. Выглянула в окно, а там с другого дома соседи тоже все стоят на балконах и выглядывают, что это, — отмечают читатели НГС.

Похожие звуки услышали также на улицах Блюхера и Сухарной.

— Выстрелы были похожи на пушечные. Перепугались, выглянули в окно, увидели дым. Спустя время выстрелы прекратились, — сообщил НГС Александр.

Журналист позвонила по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Там объяснили, что переживать из-за выстрелов не стоит, потому что сейчас проходит репетиция парада.

В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали видео, на котором слышно взрывы. На кадрах видно, что над дорогой поднялся дым, движение по улице было ограничено.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Позже появилось видео, на котором заметили военную технику и пушки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа, на момент публикации ответ получить не удалось.

Напомним, что утром 7 мая в Новосибирске прошла репетиция парада Победы: по центру города проехала военная техника и прошли пешие колонны.

ЗвукПушкиДень Победы
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