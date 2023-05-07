«Перепугались, выглянули в окно, увидели дым»: жителей Новосибирска встревожили звуки, похожие на выстрелы из пушек

— Взрывы было слышно на улице Гурьевской, но где они были — непонятно. Похоже было не на ружье, а что-то сильнее. Это было в 10:15 и продолжалось минут 5. Выглянула в окно, а там с другого дома соседи тоже все стоят на балконах и выглядывают, что это, — отмечают читатели НГС.