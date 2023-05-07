В Новосибирске продают бизнес-центр на Красном проспекте. Его стоимость выросла на 200 тысяч

В Новосибирске продают бизнес-центр на Красном проспекте, 86/2. Его стоимость почти за полгода подняли на 200 тысяч рублей.
Объявление о продаже здания появилось вчера. Его стоимость оценили в 650 тысяч рублей. Как говорится в описании, в здании 13 этажей, подземная и наземная парковки. Всего в бизнес-центре четыре лифта, а все помещения находятся в аренде. Бизнес-центр построили в 2015 году.
Журналист НГС попытался связаться с риелтором, на момент публикации на звонок не ответили.
Как ранее писал «Коммерсантъ–Сибирь», здание продали в декабре прошло года за 435,2 миллиона рублей. Его купила компания ООО «Сибстролл» из-за банкротства компании ООО «РК Инвест». Площадь здания —
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибстролл» образовано в 2021 году. Компанией управляет Владимир Смоль, он является и учредителем, и единственным владельцем. На конец 2022 года доходы компании составили 70,8 миллиона рублей, расходы — 85 миллионов рублей.
В октябре прошлого года на продажу выставили бизнес-центр «Якутия» за 315 миллионов рублей.