В Новосибирске продают бизнес-центр на Красном проспекте. Его стоимость выросла на 200 тысяч

В Новосибирске продают бизнес-центр на Красном проспекте, 86/2. Его стоимость почти за полгода подняли на 200 тысяч рублей.

Объявление о продаже здания появилось вчера. Его стоимость оценили в 650 тысяч рублей. Как говорится в описании, в здании 13 этажей, подземная и наземная парковки. Всего в бизнес-центре четыре лифта, а все помещения находятся в аренде. Бизнес-центр построили в 2015 году.