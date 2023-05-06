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Кровавое солнце и жуткая гарь. Новосибирск накрыл смог от лесных пожаров — видео и фото

Из-за запаха гари в городе нечем дышать

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По данным «Яндекс.Погоды», состояние воздуха в городе оценивается как «слегка вредное»

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Днем 6 мая Новосибирск накрыл смог, из-за которого в городе ухудшился обзор. По словам читательницы НГС, сегодня днем левый берег города заволокло дымом так, что его невозможно увидеть, находясь в микрорайоне Тихий центр.

— На улице пыль, или смог, или всё вместе такие, что мне левый берег не видно, — сообщила читательница НГС.

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Жительница Новосибирска Наталья Петрушина прислала НГС видео дымки, которая висит в воздухе в городе

Видео: Наталья Петрушина, читатель НГС

Жители Новосибирска заметили кровавое солнце. Фотографии звезды опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком»

Жители Новосибирска заметили кровавое солнце. Фотографии звезды опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком»

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Главный редактор НГС Марина Малкова сфотографировала смог в Новосибирске

Главный редактор НГС Марина Малкова сфотографировала смог в Новосибирске

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Другая читательница НГС сообщила, что сегодня днем заметила пожар на улице Гусинобродское шоссе, 64. Там в нескольких местах горела сухая трава.

— От нее шел сильный дым, в воздухе стоял запах гари, было тяжело дышать. Даже немного кашель появился, — уточнила девушка. — На место прибыли пожарные и оперативно всё потушили.

Загрязнение воздуха достигло высокого уровня

Загрязнение воздуха достигло высокого уровня

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На сайте «Яндекс.Погода» указано, что 6 мая состояние воздуха в городе оценивается как «слегка вредное». Загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.

Отметим, накануне утром, 5 мая, жители Новосибирска заметили смог над городом. Мэрия объяснила это лесными пожарами в соседних областях.

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