Кровавое солнце и жуткая гарь. Новосибирск накрыл смог от лесных пожаров — видео и фото

Днем 6 мая Новосибирск накрыл смог, из-за которого в городе ухудшился обзор. По словам читательницы НГС, сегодня днем левый берег города заволокло дымом так, что его невозможно увидеть, находясь в микрорайоне Тихий центр.
— На улице пыль, или смог, или всё вместе такие, что мне левый берег не видно, — сообщила читательница НГС.
Другая читательница НГС сообщила, что сегодня днем заметила пожар на улице Гусинобродское шоссе, 64. Там в нескольких местах горела сухая трава.
— От нее шел сильный дым, в воздухе стоял запах гари, было тяжело дышать. Даже немного кашель появился, — уточнила девушка. — На место прибыли пожарные и оперативно всё потушили.
На сайте «Яндекс.Погода» указано, что 6 мая состояние воздуха в городе оценивается как «слегка вредное». Загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.
Отметим, накануне утром, 5 мая, жители Новосибирска заметили смог над городом. Мэрия объяснила это лесными пожарами в соседних областях.