freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняВсе о взрыве автомобиля Захара Прилепина
Все новости
Все новости

«Остались жена и сын»: под Новосибирском простятся с погибшим в спецоперации — он служил по контракту

Прощание с Андреем Мироновым состоится в Купино

43

Андрей Миронов родился 2 ноября 1997 года

Поделиться

В Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации жителем Купинского района Андреем Мироновым. Об этом сообщили на сайте администрации района.

В сообщении указано, что новосибирец родился 2 ноября 1997 года. В 2018 году его призвали на срочную службу в ряды российской армии. Сибиряк закончил срочную службу в ноябре 2019 году, а в марте 2020 по июнь 2022 года продолжил службу по контракту.

— В феврале 2023 года отправился по контракту в зону СВО, где и героически погиб 21 апреля 2023 года. У него остались жена и маленький сын, — сообщили в администрации района.

Церемония прощания с Андреем Мироновым состоится 7 мая в кинотеатре «Сибирь» на улице Розы Люксембург, 7 в Купино.

Последние новости, связанные со спецоперацией, можно почитать здесь.

По теме

СпецоперацияСВОКупиноПогибший в СВО
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter