«Остались жена и сын»: под Новосибирском простятся с погибшим в спецоперации — он служил по контракту

В Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации жителем Купинского района Андреем Мироновым. Об этом сообщили на сайте администрации района.
В сообщении указано, что новосибирец родился 2 ноября 1997 года. В 2018 году его призвали на срочную службу в ряды российской армии. Сибиряк закончил срочную службу в ноябре 2019 году, а в марте 2020 по июнь 2022 года продолжил службу по контракту.
— В феврале 2023 года отправился по контракту в зону СВО, где и героически погиб 21 апреля 2023 года. У него остались жена и маленький сын, — сообщили в администрации района.
Церемония прощания с Андреем Мироновым состоится 7 мая в кинотеатре «Сибирь» на улице Розы Люксембург, 7 в Купино.
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