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По грибы, по ягоды

Первые грибы нашли в Новосибирске — смотрим на сморчковые шапочки и немного завидуем

Грибной сезон можно считать открытым

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Вот такой аккуратный грибочек

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В Новосибирске в Первомайском районе нашли первые сморчковые шапочки. Грибы собрала местная жительница еще вчера, 4 апреля, а сегодня сняла новые на видео.

— Это Первомайский лес от Матвеевки в сторону Вересаево. И на этой территории очень много таких грибов, — объяснила читательница НГС Анна Павлова. — Цвет у них синеватый от холода.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Павлова

Объясняем вместе со специалистами, в чем разница между сморчками и сморчковой шапочкой, чем так опасен их двойник — строчок, а также показываем на картах самые грибные места в Новосибирске и Новосибирской области.

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