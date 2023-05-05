Первые грибы нашли в Новосибирске — смотрим на сморчковые шапочки и немного завидуем

В Новосибирске в Первомайском районе нашли первые сморчковые шапочки. Грибы собрала местная жительница еще вчера, 4 апреля, а сегодня сняла новые на видео.
— Это Первомайский лес от Матвеевки в сторону Вересаево. И на этой территории очень много таких грибов, — объяснила читательница НГС Анна Павлова. — Цвет у них синеватый от холода.
Объясняем вместе со специалистами, в чем разница между сморчками и сморчковой шапочкой, чем так опасен их двойник — строчок, а также показываем на картах самые грибные места в Новосибирске и Новосибирской области.