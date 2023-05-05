freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 78.61
eur 87.00
Тема дняКто такие шоплифтеры
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Шик, блеск, ампир: гуляем по самой красивой улице левобережья — за новые дома здесь будет стыдно перед потомками

Здесь есть четырехэтажные арки, дома с колоннами и эркерами и даже перекресток как в Барселоне

1 728

Фрагмент фасада дома на Станиславского, 4

Поделиться

Улица Станиславского — одна из немногих в Новосибирске, выстроенных по единому плану и в одном стиле. Так случилось, что она привлекает меньше внимания, чем более раскрученная Богдашка. Недавно Станиславского подверглась основательной реконструкции — здесь отремонтировали и тротуары, и сами дома. Обозреватель НГС отправился по этому поводу погулять по одной из основных магистралей Левобережья. На которой видны и красота, и болезни слишком быстро растущего города.

История всего Левобережья Новосибирска началась, по сути, со строительства здесь завода «Сибкомбайн» (будущий «Сибсельмаш»), который построили вдоль Транссиба, чтобы было удобней принимать материалы и отправлять отсюда готовую продукцию. Именно здесь, на дальних подступах к возникшей вдоль железной дороги промышленной зоне, еще в 30-х годах началось активное строительство.

Здание 1932 года постройки в Первом переулке Перевозчикова

Здание 1932 года постройки в Первом переулке Перевозчикова

Поделиться

Первоначально предполагалось возвести здесь то, что называлось тогда соцгородом, — жилые кварталы нового типа, которые были призваны освободить граждан нового общества от бытовых забот (их должны были взять на себя общие домовые кухни и комбинаты обслуживания). Первые дома этого времени и сейчас стоят в почти первозданном виде двумя рядами вдоль Первого и Второго переулков Пархоменко.

Здание на Первом переулке Перевозчикова и церковь постройки 2019 года

Здание на Первом переулке Перевозчикова и церковь постройки 2019 года

Поделиться

Идея была хорошей — построить удобное жилье с большими пространствами между домами трех-четырех этажей, чтобы дать людям не только крышу над головой, но и возможность как-то проводить время, общаться. Но уже по одному внешнему виду домов понятно, что с самого начала всё пошло немного не так. Пара зданий в Первом переулке Пархоменко выстроена с какими-то украшениями, видно, что архитектор пытался сделать их красивыми. Но дальше эти строения становятся всё более и более утилитарными, превращаясь в довольно мрачные кирпичные коробки.

Сталинский ампир подчеркивал величие настоящего времени

Сталинский ампир подчеркивал величие настоящего времени

Поделиться

Сама улица Станиславского приобрела нынешний вид уже в 50-х, когда архитектурным стандартом стал сталинский ампир — архитектурный стиль, который был уже не столько устремлен в прошлое, сколько должен был подчеркнуть величие нынешнего. Колонны, портики, украшенные фризы, барельефы и прочие визуальные излишества, казалось, призваны были подчеркнуть прямое родство тогдашнего государства с какими-то великими образцами прошлого.

Дом с аркой на Станиславского, 3

Дом с аркой на Станиславского, 3

Поделиться

И так же, как неоднороден был этот новый стиль, неоднородна и застройка на Станиславского. Где-то архитекторы пытались изобразить чуть ли не итальянские дворцы, где-то обыгрывали в соответствии с новыми тенденциями мотивы конструктивизма. Однако даже отличающиеся немного по стилю дома объединяет общий подход — архитекторы строили не просто новые здания, а создавали новый мир. Мир широких улиц с большими домами и высоченными арками, где должны были жить, по всей видимости, какие-то новые люди.

Дом на Станиславского, 4

Дом на Станиславского, 4

Поделиться

Настоящая жемчужина улицы — дом № 4. Довольно долго он был отчасти скрыт за выросшими в небольшом сквере тополями. Во время реконструкции улицы и ремонта дома тополя спилили. Деревья жалко, но зато здание теперь раскрылось во всём своем величии. Даже дозорная башенка наверху, откуда можно было следить, нет ли в округе пожара (телефоны в квартирах тогда были редкостью), сверкает относительно чистыми еще стеклами.

Балконы с колоннами дома на Станиславского, 8

Балконы с колоннами дома на Станиславского, 8

Поделиться

Однако весь этот торжественный неоренессанс то там, то здесь сталкивается с тем, что в СССР принято было называть «живое творчество масс». Захотелось, например, трудящемуся человеку построить на выделенном ему балконе расширяющую квартиру конуру, и кто может ему в этом помешать? Особенно контрастно эти сделанные из подручных материалов «улучшения» стали видны сейчас, после ремонта.

Комплекс зданий на Станиславского, 11 и 15

Комплекс зданий на Станиславского, 11 и 15

Поделиться

Или, например, почему не встроить в нишу, где находится твой балкон, конструкцию из белого профиля? Ничего, что здание серое, — моя квартира, имею право. В городах, где внешний вид имеющих какую-то архитектурную ценность улиц воспринимается как общее достояние, такого рода изменения жестко регламентируются. Но это не наш путь.

Лестницы в магазины и заведения на Станиславского, 15

Лестницы в магазины и заведения на Станиславского, 15

Поделиться

Ближе к площади Станиславского дома начинают обрастать на первом этаже лестницами, ведущими в расположенные на первом этаже магазинчики, отделы банков, парикмахерские и прочие подобные заведения. Само по себе наличие таких арендаторов улицу только оживляет. Но почему нельзя сделать эти лестницы более или менее одинаковыми, соответствующими стилю здания? Сами арендаторы, к слову, стараются. Многие лестницы сделаны со вкусом. Просто вкусы эти разные.

Дом на Станиславского, 10

Дом на Станиславского, 10

Поделиться

Какой-то минимальный порядок можно было бы навести и с вывесками. Не очень понятно, чего там постоянно согласовывает и пересогласовывает комитет по рекламе мэрии, если на красивом в общем-то здании строгого серого цвета можно повесить кричащую вывеску и спокойно работать.

Здание на площади Станиславского

Здание на площади Станиславского

Поделиться

Площадь Станиславского построена позже, чем дома, определяющие вид одноименной улицы. Здесь уже видна экономия и презрение к эстетике 70-х. Жить можно — и порядок. Но вот само устройство площади интересное. Здесь использованы скошенные углы зданий, что позволяет получить не просто перекресток, а широкое пространство с выходящими на него широкими фасадами. Такой прием характерен для основной застройки Барселоны. Правда, там подобные площади (пусть и меньшего размера) встречаются чуть ли не на каждом перекрестке, превращая их в маленькие узлы общественной и деловой жизни окрестных кварталов.

Здание на Станиславского, 17

Здание на Станиславского, 17

Поделиться

Здесь единый стиль улицы разбивается. Дальше ее строили уже в куда более будничной манере. Как будто бы мечты о прекрасном новом мире перестали уже волновать воображение тогдашних новосибирцев. Нужно было просто где-то жить, не до колонн с портиками. Чего уж там, ведь еще лет десять назад сразу за зданиями, обрамляющими площадь, начинались двухэтажные деревянные дома, построенные как временное жилье и просуществовавшие до второго десятилетия XXI века. При воспоминании о них и построенные на месте этих бараков довольно безвкусные высотки уже не кажутся чем-то лишним.

Бизнес-центр «Сталинхаус»

Бизнес-центр «Сталинхаус»

Поделиться

Новейшие времена внесли в комплекс зданий вокруг Станиславского свой сомнительный вклад. Имея в виду нечто в духе сталинского ампира, застройщик возвел дом в стиле недорогих турецких отелей. И чтобы сооружение выглядело уже совсем... соответствующим выбранной концепции, первые этажи расширены за счет коммерческих помещений с затонированными окнами. Пройдут годы, и потомки будут судить о нашем времени именно по таким вот сооружениям. Таков уж будет наш вклад в архитектурную историю города.

Улица Титова

Улица Титова

Поделиться

Улица Станиславского и ее окрестности удивительным образом собирают в себе многие характерные приметы Новосибирска. И бурный рост 30-х с их поиском новых архитектурных (и вообще мировоззренческих) решений, и бронзовеющий неоклассицизм 50-х, и последующие упрощения, которые в конце улицы превращают дома в простые коробки с крышей и окнами. И на каждом этапе здесь хоть чуть-чуть, но не хватило времени, ресурсов, а где-то и простого желания. И теперь каким-то мистическим образом эта же самая улица оказалась связанной с нынешним проектом десятилетия — четвертым мостом. Поскольку начинаться она будет с ведущей на него автомобильной развязки.

Эркер в доме на Станиславского, 2

Эркер в доме на Станиславского, 2

Поделиться

Новосибирск растет так быстро, что всего за десять последних лет на его карте появились целые новые микрорайоны. Некоторые из них выглядят так, что новосибирцы едут туда просто погулять и провести время, как в другой город.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

СтаниславскогоРеконструкция СтаниславскогоРеконструкция улицы СтаниславскогоПлощадь СтаниславскогоСталинкиСталинский ампир
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter