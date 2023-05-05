Шик, блеск, ампир: гуляем по самой красивой улице левобережья — за новые дома здесь будет стыдно перед потомками

Идея была хорошей — построить удобное жилье с большими пространствами между домами трех-четырех этажей, чтобы дать людям не только крышу над головой, но и возможность как-то проводить время, общаться. Но уже по одному внешнему виду домов понятно, что с самого начала всё пошло немного не так. Пара зданий в Первом переулке Пархоменко выстроена с какими-то украшениями, видно, что архитектор пытался сделать их красивыми. Но дальше эти строения становятся всё более и более утилитарными, превращаясь в довольно мрачные кирпичные коробки.