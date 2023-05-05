Шик, блеск, ампир: гуляем по самой красивой улице левобережья — за новые дома здесь будет стыдно перед потомками

Улица Станиславского — одна из немногих в Новосибирске, выстроенных по единому плану и в одном стиле. Так случилось, что она привлекает меньше внимания, чем более раскрученная Богдашка. Недавно Станиславского подверглась основательной реконструкции — здесь отремонтировали и тротуары, и сами дома. Обозреватель НГС отправился по этому поводу погулять по одной из основных магистралей Левобережья. На которой видны и красота, и болезни слишком быстро растущего города.
История всего Левобережья Новосибирска началась, по сути, со строительства здесь завода «Сибкомбайн» (будущий «Сибсельмаш»), который построили вдоль Транссиба, чтобы было удобней принимать материалы и отправлять отсюда готовую продукцию. Именно здесь, на дальних подступах к возникшей вдоль железной дороги промышленной зоне, еще в 30-х годах началось активное строительство.
Первоначально предполагалось возвести здесь то, что называлось тогда соцгородом, — жилые кварталы нового типа, которые были призваны освободить граждан нового общества от бытовых забот (их должны были взять на себя общие домовые кухни и комбинаты обслуживания). Первые дома этого времени и сейчас стоят в почти первозданном виде двумя рядами вдоль Первого и Второго переулков Пархоменко.
Идея была хорошей — построить удобное жилье с большими пространствами между домами трех-четырех этажей, чтобы дать людям не только крышу над головой, но и возможность как-то проводить время, общаться. Но уже по одному внешнему виду домов понятно, что с самого начала всё пошло немного не так. Пара зданий в Первом переулке Пархоменко выстроена с какими-то украшениями, видно, что архитектор пытался сделать их красивыми. Но дальше эти строения становятся всё более и более утилитарными, превращаясь в довольно мрачные кирпичные коробки.
Сама улица Станиславского приобрела нынешний вид уже в 50-х, когда архитектурным стандартом стал сталинский ампир — архитектурный стиль, который был уже не столько устремлен в прошлое, сколько должен был подчеркнуть величие нынешнего. Колонны, портики, украшенные фризы, барельефы и прочие визуальные излишества, казалось, призваны были подчеркнуть прямое родство тогдашнего государства с какими-то великими образцами прошлого.
И так же, как неоднороден был этот новый стиль, неоднородна и застройка на Станиславского. Где-то архитекторы пытались изобразить чуть ли не итальянские дворцы, где-то обыгрывали в соответствии с новыми тенденциями мотивы конструктивизма. Однако даже отличающиеся немного по стилю дома объединяет общий подход — архитекторы строили не просто новые здания, а создавали новый мир. Мир широких улиц с большими домами и высоченными арками, где должны были жить, по всей видимости, какие-то новые люди.
Настоящая жемчужина улицы — дом
Однако весь этот торжественный неоренессанс то там, то здесь сталкивается с тем, что в СССР принято было называть «живое творчество масс». Захотелось, например, трудящемуся человеку построить на выделенном ему балконе расширяющую квартиру конуру, и кто может ему в этом помешать? Особенно контрастно эти сделанные из подручных материалов «улучшения» стали видны сейчас, после ремонта.
Или, например, почему не встроить в нишу, где находится твой балкон, конструкцию из белого профиля? Ничего, что здание серое, — моя квартира, имею право. В городах, где внешний вид имеющих какую-то архитектурную ценность улиц воспринимается как общее достояние, такого рода изменения жестко регламентируются. Но это не наш путь.
Ближе к площади Станиславского дома начинают обрастать на первом этаже лестницами, ведущими в расположенные на первом этаже магазинчики, отделы банков, парикмахерские и прочие подобные заведения. Само по себе наличие таких арендаторов улицу только оживляет. Но почему нельзя сделать эти лестницы более или менее одинаковыми, соответствующими стилю здания? Сами арендаторы, к слову, стараются. Многие лестницы сделаны со вкусом. Просто вкусы эти разные.
Какой-то минимальный порядок можно было бы навести и с вывесками. Не очень понятно, чего там постоянно согласовывает и пересогласовывает комитет по рекламе мэрии, если на красивом в общем-то здании строгого серого цвета можно повесить кричащую вывеску и спокойно работать.
Площадь Станиславского построена позже, чем дома, определяющие вид одноименной улицы. Здесь уже видна экономия и презрение к эстетике 70-х. Жить можно — и порядок. Но вот само устройство площади интересное. Здесь использованы скошенные углы зданий, что позволяет получить не просто перекресток, а широкое пространство с выходящими на него широкими фасадами. Такой прием характерен для основной застройки Барселоны. Правда, там подобные площади (пусть и меньшего размера) встречаются чуть ли не на каждом перекрестке, превращая их в маленькие узлы общественной и деловой жизни окрестных кварталов.
Здесь единый стиль улицы разбивается. Дальше ее строили уже в куда более будничной манере. Как будто бы мечты о прекрасном новом мире перестали уже волновать воображение тогдашних новосибирцев. Нужно было просто где-то жить, не до колонн с портиками. Чего уж там, ведь еще лет десять назад сразу за зданиями, обрамляющими площадь, начинались двухэтажные деревянные дома, построенные как временное жилье и просуществовавшие до второго десятилетия XXI века. При воспоминании о них и построенные на месте этих бараков довольно безвкусные высотки уже не кажутся чем-то лишним.
Новейшие времена внесли в комплекс зданий вокруг Станиславского свой сомнительный вклад. Имея в виду нечто в духе сталинского ампира, застройщик возвел дом в стиле недорогих турецких отелей. И чтобы сооружение выглядело уже совсем... соответствующим выбранной концепции, первые этажи расширены за счет коммерческих помещений с затонированными окнами. Пройдут годы, и потомки будут судить о нашем времени именно по таким вот сооружениям. Таков уж будет наш вклад в архитектурную историю города.
Улица Станиславского и ее окрестности удивительным образом собирают в себе многие характерные приметы Новосибирска. И бурный рост 30-х с их поиском новых архитектурных (и вообще мировоззренческих) решений, и бронзовеющий неоклассицизм 50-х, и последующие упрощения, которые в конце улицы превращают дома в простые коробки с крышей и окнами. И на каждом этапе здесь хоть чуть-чуть, но не хватило времени, ресурсов, а где-то и простого желания. И теперь каким-то мистическим образом эта же самая улица оказалась связанной с нынешним проектом десятилетия — четвертым мостом. Поскольку начинаться она будет с ведущей на него автомобильной развязки.
Новосибирск растет так быстро, что всего за десять последних лет на его карте появились целые новые микрорайоны. Некоторые из них выглядят так, что новосибирцы едут туда просто погулять и провести время, как в другой город.