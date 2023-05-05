15 лучших сериалов мая: Вуди Харрельсон в драме об Уотергейтском скандале и Арнольд Шварценеггер в шпионской комедии

Название сериала взято из цитаты Мип Гис: «Мне не нравится, когда меня называют героиней, потому что никто никогда не должен думать, что ты должен быть особенным, чтобы помогать другим. Даже обычная секретарша, домохозяйка или подросток могут включить маленький огонек в темной комнате». В главных ролях: Бел Паули, Лив Шрайбер и Джо Коул.



«Мир! Дружба! Жвачка!»

Бойкий отечественный телесериал о 90-х.

Где, когда: Premier, с 4 мая 2023-го.

