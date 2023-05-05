15 лучших сериалов мая: Вуди Харрельсон в драме об Уотергейтском скандале и Арнольд Шварценеггер в шпионской комедии

В мае нас ждет много любопытного. От «Сантехников Белого дома» с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру до «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером, а еще новые сезоны «Мир! Дружба! Жвачка!», «Великой», спин-офф «Бриджертонов» и с ними «Балет», «Кошка» и «Престиж». Рассказываем, чем интересны эти сериалы, — выбирайте на свой вкус, ведь в майские праздники есть все шансы найти на них время.
«Сантехники Белого дома» / White House Plumbers
Биографическая драма об Уотергейтском скандале.
Где, когда: HBO, с 1 мая 2023-го.
Казалось бы, сколько можно снимать фильмов, телесериалов и документальных телеисторий про знаменитый Уотергейтский скандал, когда Республиканская партия захотела узнать предвыборные планы демократов и устроила прослушивание их штаба в ЖК «Уотергейт» в Вашингтоне (1972–1974 годы)? Но голливудский конвейер не остановить, тем более в год, когда исполнилось 50 лет тому самому вторжению, которое в итоге привело к импичменту президента Ричарда Никсона.
Итак, медиаимперия HBO наконец-то выпускает свой долгожданный мини-сериал, посвященный непосредственным участникам тех самых скандальных событий — группе людей, проникнувших в штаб демократов и разместивших там жучки (они, кстати, недавно активно фигурировали в незамеченном аудиторией байопике — телесериале «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном). В пяти сериях «Сантехников Белого дома» мы узнаем, как затевалась прослушка в «Уотергейте», как раскрыли всех участников и как потом их судили. Создатели шоу — группа авторов сатирического телесериала про Белый дом «Вице-президент»: Дэвид Мэндел, Питер Хайк и Алекс Грегори. В главных ролях — Вуди Харрельсон и Джастин Теру, а компанию им составят Джуди Грир, Лина Хиди из «Игры престолов», Донал Глисон и Кэтлин Тёрнер.
«Маленький огонёк» / A Small Light
Биографическая драма о семье Анны Франк.
Где, когда: Nat Geo, с 1 мая 2023-го.
Мини-сериал рассказывает об удивительной истории 20-летней голландской девушки Мип Гис, простой секретарши, которая, рискуя жизнью, укрывала семью Анны Франк от нацистов в течение более двух лет во время Второй мировой войны. Именно Гис нашла и сохранила дневник Анны Франк, который позже получит международную известность за документирование борьбы семьи во время Холокоста.
Название сериала взято из цитаты Мип Гис: «Мне не нравится, когда меня называют героиней, потому что никто никогда не должен думать, что ты должен быть особенным, чтобы помогать другим. Даже обычная секретарша, домохозяйка или подросток могут включить маленький огонек в темной комнате». В главных ролях: Бел Паули, Лив Шрайбер и Джо Коул.
«Мир! Дружба! Жвачка!»
Бойкий отечественный телесериал о 90-х.
Где, когда: Premier, с 4 мая 2023-го.
В начале мая мы наконец-то узнаем, что произошло с главными персонажами сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» спустя 2 года после событий предыдущего сезона. На дворе уже 1996 год, разгар предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Но героям нет дела до политики, им нужно устраивать свою личную жизнь, защищать близких и сражаться за место под солнцем.
«Мир! Дружба! Жвачка!» — один из лучших образцов повальной ностальгии по 90-м в современном российском кинематографе. Правда, свежий третий сезон станет для телесериала финальным. В новых сериях появится и новый антагонист — криминальный авторитет Вася. В погоне за легкими деньгами он подсаживает жителей Тулы на тяжелые наркотики — еще одна грустная страница тех самых 90-х. Роль Васи исполнил Евгений Ткачук.
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» / Queen Charlotte: A Bridgerton Story
Спин-офф «Бриджертонов» про молодую королеву Шарлотту.
Где, когда: Netflix, с 4 мая 2023-го.
Приготовиться фанатам исторической полувымышленной телеэпопеи «Бриджертоны»: ее создательница, влиятельная американская сценарист и продюсер Шонда Раймс, сдержала свое слово — «Бриджертоны» расширились до полноценной телевселенной! 4 мая на стрим-сервисе Netflix стартует первый спин-офф оригинального сериала — драма «Королева Шарлотта».
Если события материнского телесериала развиваются в Англии времен Регентства, то есть с 1811 по 1820 год, когда принц-регент, в будущем король Георг IV, правил государством по причине недееспособности своего отца Георга III, то действие спин-оффа разворачивается в альтернативной Великобритании XVIII века, где царит расовое равноправие. В центре сюжета — отношения между тем самым королем, еще молодым Георгом III, и его будущей женой Шарлоттой.
Сценарий сериала написала сама Шонда Раймс, ставшая еще и одним из исполнительных продюсеров шоу. Период Регентства — один из тяжелейших с экономической и социальной точек зрения периодов в истории Англии времен Наполеоновских войн. Но с легкой руки Шонды Раймс он превратился в эпоху женской власти, выведя на первый план королеву Шарлотту.
Роль юной Шарлотты досталась британской актрисе Индии Амартейфио, но в сериале появится и Голда Рошевель, которая играет взрослую королеву в оригинальных «Бриджертонах», равно как и многие взрослые персонажи. В общем, нас ждет очередная фантасмагория об английской истории второй половины XVIII века: от войны Америки против Англии за независимость до последствий Великой французской революции для Британии.
«Бункер» / Silo
Фантастический триллер про постапокалипсис.
Где, когда: Apple TV+, с 5 мая 2023-го.
Стриминг Apple TV+ в начале мая явит свой очередной крупнобюджетный телепроект — сай-фай триллер «Бункер». События разворачиваются в недалеком будущем, где выжившие 10 тысяч человек обитают в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мертв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних камер. День за днем глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — никогда не выходить из бункера. Как нетрудно догадаться, рано или поздно люди начинают что-то подозревать и назревает бунт против тирании и
В основе телесериала одноименный роман американского писателя-фантаста Хью Хоуи. В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Тим Роббинс, рэппер Common, Харриет Уолтер, Рашида Джонс, Дэвид Ойелоуо и Чиназа Уче. Шоураннером «Бункера» выступил создатель «Правосудия» Грэм Йост. Режиссер проекта — Мортен Тильдум, снявший «Игру в имитацию».
«Великая» / The Great
Альтернативная история про Екатерину II.
Где, когда: Hulu, с 12 мая 2023-го.
Можно по-разному относиться к тому, как снимают за рубежом про русских и российскую историю, но одного отрицать нельзя — это всегда уморительно смешно, особенно в случае с телесериалом «Великая», чей свежий третий сезон стартует 12 мая на стриминге Hulu.
Итак, нас ждет залихватское продолжение в виде 10 новых серий дерзкой псевдоисторической черной комедии про Екатерину II от британского драматурга Тони МакНамары. Пока императрица продолжает строить новую Россию, ее свергнутый супруг Петр занимается воспитанием ребенка, охотой и кулинарией. Но не всё так безоблачно в императорском семействе — теперь героям предстоит восстановить отношения в браке после некоторых, казалось бы, непреодолимых проблем: Петр стал свидетелем покушения на свое собственное убийство от рук Екатерины. А еще она заключила в тюрьму всех его друзей. В новых сериях «Великой» мы узнаем, чем же рискнут Екатерина и Петр, чтобы сохранить корону.
В главных ролях всё еще Эль Фаннинг и Николас Холт. Ну и вновь напоминаем, что телешоу — это чистой воды сюрреалистическая комедия на тему альтернативной истории. Поэтому не стоит обижаться на штампованные британские шутки о русских через аллюзии с медведем, балалайкой и чернокожими крестьянами под Царским Селом.
«Детектив под кайфом» / High Desert
Комедия про бывшую наркоманку, ставшую частным детективом.
Где, когда: Apple TV+, с 17 мая 2023-го.
Забавная комедия нас ожидает на потоковом сервисе Apple TV+ в середине мая — «Детектив под кайфом». События разворачиваются в небольшом калифорнийском городке Юкка Вэлли в пустыне, в котором живет бывшая наркозависимая Пегги. В целях реабилитации и чтобы пережить смерть матери, она вынуждена сменить стратегию поведения и привычки, в результате чего Пегги решает стать частным детективом.
Черную комедию «Детектив под кайфом» придумала парочка сценаристов «Сестры Джеки» — Нэнси Фичман и Дженнифер Хопп, а помогала им сценаристка «Мисс Конгениальности» — Кэти Форд. В главной роли — Патриша Аркетт. В остальных ролях — Руперт Френд, Бернадетт Питерс, Мэтт Диллон и Брэд Гэррет. Телесериал должен был снять Бен Стиллер, но в итоге не смог из-за конфликта графика съемок, в итоге остался одним из продюсеров шоу, а в режиссерское кресло пригласили Джея Роуча (франшиза «Остин Пауэрс», «Знакомство с родителями»).
«Балет»
Балетная драма от создателей «Психа», Happy End и «Актрис».
Где, когда: Wink, с 18 мая 2023-го.
В середине мая на видеосервисе Wink стартует один из самых долгожданных отечественных телесериалов — драма «Балет». В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить на сцене главного балетного театра страны спектакль. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра и его семьей. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута, несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей и интриг, очень далеких от мира искусства.
«Балет» ждут давно, ибо режиссер Евгений Сангаджиев («Ника», Happy End) снял реально крутой телепроект о том, о чём так сложно снимать, — нет, не страсти и интриги, а балет! Но случилась нынешняя геополитическая обстановка, и пришлось переснимать с другой актрисой в роли той самой Руты. Изначально «возвращенку» играла Ингеборга Дапкунайте, но ее заменили на профессионального хореографа Аллу Сигалову. В остальных партиях всё без изменений: Ирина Апексимова, Игорь Гордин, Федор Бондарчук, Маруся Фомина, Лиза Янковская и другие.
«Шпион/Мастер» / Spy/Master
Шпионская драма про Румынию времен Чаушеску.
Где, когда: HBO Max, с 19 мая 2023-го.
И вновь интригующие шпионские драмы! На этот раз нас ожидает смелый проект совместного производства Германии и Румынии, проспонсированный американским стримингом HBO Max. Сериал «Шпион/Мастер» премьерился в феврале этого года в спецсекции Berlinale, и вот в середине мая его откроют для подписчиков HBO Max. События разворачиваются в социалистической Румынии времен диктатора Николае Чаушеску (1918–1989). Главный герой — Виктор Годяну, высокопоставленный офицер румынской секретной службы, советник президента Чаушеску и американский шпион, который решает дезертировать в 1978 году. И тут-то начинается настоящая война спецслужб Румынии и США.
Создатели сериала «Шпион/Мастер» — румынская сценаристка и продюсер Адина Шадеану, а также британская сценаристка Керстен Питерс. Они признаются, что хотели снять историю, одновременно похожую на романы классика жанра Джона ле Карре и фильмы о Джеймсе Бонде по произведениям Яна Флеминга. Главную роль исполнил румынский актер Алек Секаряну, знакомый по фильму Френсиса Ли «Божья земля» (2017) и телесериалу «Ответный удар».
«Призраки Бейрута» / Ghosts of Beirut
Шпионский триллер об Имаде Мугнии.
Где, когда: SHOWTIME, с 21 мая 2023-го.
Еще один оригинальный шпионский мини-сериал появится в эфире 21 мая — это новый четырехсерийный проект американской кабельной телесети SHOWTIME «Призраки Бейрута». Правда, сам сериал — мощный интернациональный копродакшн, созданный командой, работающей над израильским телесериалом «Фауда».
Сюжет «Призраков Бейрута» основан на реальных событиях об охоте на Имада Мугнию, который считался одним из самых опасных террористов в мире. Имад Мугния (1962–2008) — старший член и начальник спецслужб ливанской шиитской организации «Хезболла», один из ее основателей. Мугния был одним из 25 самых опасных террористов по списку ФБР, и американцы несколько раз предпринимали серьезные попытки его похитить. Мугния был убит в 2008 году в Сирии. Главные роли в сериале «Призраки Бейрута» исполнили Дермот Малруни, Дина Шихаби, Гаррет Диллахант и Рафи Гаврон.
«Американец китайского происхождения» / American Born Chinese
Комедийное фэнтези с Мишель Йео.
Где, когда: Disney+, с 24 мая 2023-го.
Если вы соскучились по касту оскароносного фильма «Всё везде и сразу», то можно порадоваться — 24 мая на стрим-сервисе Disney+ стартует комедийное фэнтези «Американец китайского происхождения», в котором мы вновь увидим Мишель Йео и Ке Хюи Куана, а также Стефани Сюй.
В центре сюжета нового телесериала — старшеклассник Цзинь Вонг, который мечтает жить обычной жизнью самого обычного парня. В первый день нового учебного года он знакомится с загадочным иностранным студентом и оказывается втянут в противостояние китайских богов. «Американец китайского происхождения» — телеадаптация одноименного графического романа Джина Луен Янга, который перенес на телеэкран актер и сценарист Келвин Ю.
В ролях помимо звездной троицы из «Всё везде и сразу»: Бен Ван, Ео Яннянн и Поппи Лю, а также приглашенные звезды Ронни Чиэн и Джимми О. Ян. Режиссер телесериала — Дестин Дэниел Креттон, снявший тот самый комикс-блокбастер Marvel про азиатского супергероя — «Шан-Чи и легенда десяти колец» в 2021 году.
«Очищение» / The Clearing
Австралийский триллер про секту, охотящуюся на детей.
Где, когда: Hulu, с 24 мая 2023-го.
Любопытная новинка конца мая на стриминге Hulu — криминальный триллер из Австралии «Очищение». Это экранизация одноименного романа новозеландского писателя, который живет в Мельбурне, Дж. П. Помаре, автора бестселлера «Зови меня Иви». Сюжет сериала «Очищение» строится вокруг женщины, которая пытается остановить лидера культа, охотящегося на детей.
Как признаются создатели 8-серийного телепроекта, в основе сценария как сам оригинальный литературный первоисточник, так и истории с самыми разными сектами по всему миру, и прежде всего — печально известная австралийская секта «Семья», появившаяся в середине 1960-х годов под руководством преподавательницы йоги Энн Гамильтон-Берн. В 80-х годах прошлого века практики обращения детей в группе вызвали вмешательство полиции, которое привело к изъятию детей, часть которых оказалась неверно записанными как дети членов «Семьи». Деятели группы были вовлечены в ряд судебных разбирательств.
Главные роли в новом психологическом триллере «Очищение» сыграли Тереза Палмер, Миранда Отто и Гай Пирс.
«Фубар» / FUBAR
Арнольд Шварценеггер в роли агента ЦРУ на пенсии.
Где, когда: Netflix, с 25 мая 2023-го.
Заслуженный пенсионер Голливуда Арнольд Шварценеггер возвращается в индустрию — Netflix уговорил Железного Арни сняться в новом телесериале «Фубар». Актер и экс-губернатор Калифорнии давненько не снимался для телевидения, поэтому шпионская комедия обещает быть по меньшей мере занятной. Сюжет, правда, слишком предсказуемый: агент ЦРУ собирается выйти на пенсию, но узнает семейный секрет (его родная дочь сама годами работает оперативником спецслужб), который вынуждает его вернуться к работе и выполнить последнюю миссию.
Шоураннер «Фубар» — Ник Сантора, создатель таких телехитов, как «Джек Ричер» и «Скорпион». На пару с 75-летним Арни в сериале появятся: Моника Барбаро, Гэбриел Луна, Форчун Феймстер, Адам Палли, Милан Картер и Трэвис Ван Винкл. Камео гарантировано от Джея Барушеля, Дастина Миллигана, Скотта Томпсона и Тома Арнольда.
«Кошка»
Детективная драма о женщине-полицейском, расследующей пропажу детей.
Где, когда: START, с 25 мая 2023-го.
Отечественный видеосервис START подготовил сразу несколько громких телепремьер в мае. Одна из них — детективная драма «Кошка», недавно участвовавшая в новой конкурсной секции ММКФ — «Первая серия».
Главную роль в остросюжетном детективе Карена Оганесяна («Игра на выживание») исполнила Анастасия Тодореску. Ее героиня Оксана Кошкина расследует дело о пропавших детях. Похоже, это часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем острее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.
В сериале также сыграли Екатерина Вилкова («Последний богатырь», «Отель "Элеон"»), Павел Чинарев («Самка богомола», «Мажор»), Даниил Воробьев («Черная весна», «Жить жизнь»), Алена Хмельницкая («Ева, рожай!») и другие.
«Престиж»
Детективный сериал про изнанку мира роскоши.
Где, когда: START, май 2023-го.
Еще одна новинка видеосервиса START, правда, без конкретной даты в мае — это драма «Престиж». Спусковым крючком к истории станет убийство няни семьи Филимоновых в элитном поселке «Престиж», где живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Нас ждет шоу в формате детективного драмеди а-ля «Достать ножи» от режиссера-постановщика «1703» Сергея Сенцова.
В главной роли — народная артистка РФ Ирина Розанова. Также в проекте сыграли Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Вера Кинчева, Настасья Самбурская и Ирина Дубцова.
Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»