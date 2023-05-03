Полиция опечатывает подвалы домов в центре Новосибирска. Что происходит?

Полицейские опечатали подвалы в ряде домов в центре Новосибирска, о чем сообщил НГС читатель Илья, проживающий на ул. Трудовой, 7. Он прислал фотографии опечатанных входов.
— В нашем домовом чате сообщили, что двери в подвалы опечатаны по распоряжению полиции к 9 Мая, в целях безопасности. Сама «печать» состоит их бумажки с надписью «Отдел «Центральный» МВД РФ по Новосибирску», — сказал Илья. — Подобное мы видели и в соседних с нами домах.
В пресс-службе областного главка полиции опечатывание подвалов назвали «обычной плановой работой».
— Сотрудники полиции работают в плановом порядке. За более подробной информацией можете обратиться в администрацию Центрального района Новосибирска, — заявили в МВД.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по существу. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.
Сегодня НГС задался вопросом о том, правда ли, что Новосибирск — самое безопасное место? Разобрали с экспертами вероятность бомбежки, землетрясения и наводнения.