Полиция опечатывает подвалы домов в центре Новосибирска. Что происходит?

— В нашем домовом чате сообщили, что двери в подвалы опечатаны по распоряжению полиции к 9 Мая, в целях безопасности. Сама «печать» состоит их бумажки с надписью «Отдел «Центральный» МВД РФ по Новосибирску», — сказал Илья. — Подобное мы видели и в соседних с нами домах.

