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Полиция опечатывает подвалы домов в центре Новосибирска. Что происходит?

Читатели прислали редакции фотографии опечатанных подвалов

На листке указано, что это — дело рук сотрудников отдела полиции «Центральный»

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Полицейские опечатали подвалы в ряде домов в центре Новосибирска, о чем сообщил НГС читатель Илья, проживающий на ул. Трудовой, 7. Он прислал фотографии опечатанных входов.

— В нашем домовом чате сообщили, что двери в подвалы опечатаны по распоряжению полиции к 9 Мая, в целях безопасности. Сама «печать» состоит их бумажки с надписью «Отдел «Центральный» МВД РФ по Новосибирску», — сказал Илья. — Подобное мы видели и в соседних с нами домах.

В пресс-службе областного главка полиции опечатывание подвалов назвали «обычной плановой работой».

— Сотрудники полиции работают в плановом порядке. За более подробной информацией можете обратиться в администрацию Центрального района Новосибирска, — заявили в МВД.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по существу. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.

Сегодня НГС задался вопросом о том, правда ли, что Новосибирск — самое безопасное место? Разобрали с экспертами вероятность бомбежки, землетрясения и наводнения.

Безопасность9 МаяМВД
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