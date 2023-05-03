«Всю жизнь искупал вину перед сыном». Экс-директор Дома моды — о скандале с похоронами Зайцева и о том, как он дал дорогу Юдашкину

Смерть известных модельеров — Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина — одна за другой никого не оставила равнодушными. Оба умерли в результате продолжительных болезней. Бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева рассказал MSK1.RU о том, чем запомнились известные кутюрье, а еще о проблемах, которые возникли с похоронами Вячеслава Зайцева.
«Между ними была ревность, а не вражда»
— В августе мы с Вячеславом Михайловичем отметили 25 лет дружбы: мне 47 лет, и большую часть жизни я работал с ним и был рядом. И отлично знаю, как у Вячеслава Михайловича появился молодой Валя Юдашкин, — рассказывает Николай Головин, бывший коммерческий директор Дома моды Вячеслава Зайцева. — Нашла его еще одна легенда российской моды — наша всемирно известная парикмахер и стилист Долорес Кондрашова. Она тоже умерла в этом январе — нынешний год забирает великих.
Долорес познакомила студента техникума Валентина с нашим мэтром. Так в 3-метровой крошечной каморке, где была комната отдыха Вячеслава Михайловича, сделали рабочее место для визажиста и стилиста Вали Юдашкина. Но молодой и талантливый Юдашкин недолго был под крылом Зайцева, уже через несколько лет создав первую собственную коллекцию. К нему пришла не только российская слава, но и международная после показа в Париже его коллекции «Фаберже».
— Но все разговоры о вражде двух модельеров — глупости, они всегда с уважением относились друг к другу. Каждый занял свою нишу. И когда у Дома моды Зайцева возникли финансовые трудности, мне звонил Валентин Юдашкин и говорил, что готов оказать любую поддержку Вячеславу Михайловичу.
«Должно быть Новодевичье, а не Каблуково»
Два прославленных модельера ушли друг за другом с разницей в два дня. Оба долго и тяжело болели. Валентин Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием почки и метастазами. Состояние Зайцева ухудшалось.
— К прогрессирующей болезни Паркинсона прибавилось подозрение на онкологию, — рассказывает Николай Головин. — Вряд ли Вячеслав Михайлович пережил бы операцию и реабилитацию.
Да и его психологическое состояние было очень угнетенным — чувствовал он себя плохо, денег не хватало, вокруг появлялись посторонние люди, которые зарабатывали на его известности, а самые близкие, в том числе сын Егор, были с ним в конфликте и не отвечали на телефонные звонки. И сейчас, по словам Николая Головина, сын знаменитого кутюрье не готов отдать должное отцу, хотя смерть должна была поставить точку в их конфликте.
— Егору, видимо, с детства внушали, что отец, который оставил семью, ему должен. И Вячеслав Михайлович всю жизнь искупал вину: покупал сыну машины, дал работу, — делится своим мнением Николай Головин.
По мнению Головина, именно из-за обиды Егор хочет похоронить отца на деревенском кладбище подмосковного поселка Каблуково, где жил мэтр. А ведь, уверен Головин, Зайцев достоин почестей и Новодевичьего, если оценить всё, что он сделал для страны.
Но закон на стороне Егора Зайцева как ближайшего родственника.
— У нас была многолетняя традиция — встречаться 2 января. И в этом году мы с женой приехали в загородный дом Вячеслава Михайловича. И тогда он, зная, что я в свое время занимался похоронами народного артиста Вячеслава Тихонова, попросил: «Коля, хочу, чтобы ты меня похоронил». Я объяснил ему, что смогу это сделать, если только он оформит эту просьбу официально у нотариуса. Но он не оформил.
Несмотря на это, Николай Головин посетил московскую мэрию и рассказал о ситуации с погребением знаменитого кутюрье.
— Пока с прощанием и похоронами ничего не ясно, и есть надежда, что церемония пройдет торжественно, поклонники смогут проститься с Вячеславом Михайловичем, как он этого заслуживает. И упокоится он в достойном месте, — говорит Николай Головин. — С внучкой Марусей я на связи, она поддерживает мое видение прощания, а Егор на мои звонки не отвечает. Ну что ж, будет как будет. А Вячеславу Михайловичу и Валентину Абрамовичу — вечный покой и вечная память.
К сожалению, сын Вячеслава Михайловича не ответил и на звонок корреспондента MSK1.RU. Но с датой и местом похорон семья определилась. Церемония прощания с Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в Соборе Троицы Живоначальной (г. Щелково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1). Прощание открытое.
С Валентином Юдашкиным простятся 6 мая на Троекуровском кладбище. Начало церемонии запланировано на 11:00.
Всё, что известно о жизни и смерти Валентина Юдашкина, MSK1.RU собирал в онлайн-хронике.