«Всю жизнь искупал вину перед сыном». Экс-директор Дома моды — о скандале с похоронами Зайцева и о том, как он дал дорогу Юдашкину

«Между ними была ревность, а не вражда»

— В августе мы с Вячеславом Михайловичем отметили 25 лет дружбы: мне 47 лет, и большую часть жизни я работал с ним и был рядом. И отлично знаю, как у Вячеслава Михайловича появился молодой Валя Юдашкин, — рассказывает Николай Головин, бывший коммерческий директор Дома моды Вячеслава Зайцева. — Нашла его еще одна легенда российской моды — наша всемирно известная парикмахер и стилист Долорес Кондрашова. Она тоже умерла в этом январе — нынешний год забирает великих.

Долорес познакомила студента техникума Валентина с нашим мэтром. Так в 3-метровой крошечной каморке, где была комната отдыха Вячеслава Михайловича, сделали рабочее место для визажиста и стилиста Вали Юдашкина. Но молодой и талантливый Юдашкин недолго был под крылом Зайцева, уже через несколько лет создав первую собственную коллекцию. К нему пришла не только российская слава, но и международная после показа в Париже его коллекции «Фаберже».